شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول الزبيب يوميًا.. يُخفض نسبة الكولسترول ويحمى من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة آنا ميليخينا، خبيرة التغذية الروسية، إن الزبيب يخفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم ما يترتب عليه الوقاية من الإصابة بأمراض القلب التاجية، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".

وتنصح الخبيرة الروسية بضرورة إضافة الزبيب إلى النظام الغذائي اليومي، حيث يكفي تناول 25 جرام منه يوميًا، لتحقيق أقصى فائدة، حيث يحتوى العنب المجفف على مركبات الفلافونويد، التي لها خصائص مضادة للأكسدة، التي من شأنها أن تخفض مستويات الكولسترول الضار وتحسن مرونة الأوعية الدموية وبذلك تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

أوضحت الدكتورة آنا، أن أنواع العنب الحمراء تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بالأنواع البيضاء، كما تنصح بإضافة الزبيب إلى الفطائر والسلطات والعصائر ودقيق الشوفان والزبادي من أجل زيادة القيمة الغذائية لهذه الأطعمة من الألياف الغذائية والفيتامينات والنكهة اللذيذة أيضًا.

وبجانب الوقاية من أمراض القلب التاجية، يُعزز عملية التمثيل الغذائى والهضم، وفقر الدم لاحتوائه على النحاس والفيتامينات الأخرى الضرورية لصنع خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، كما يحتوى على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي قد تحمي خلايا العين والجلد من أضرار الجذور الحرة.

وتحذر أخصائية التغذية الروسية من مخاطر الإفراط بتناول الزبيب أيضًا، حيث يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة مثل الإسهال والغثيان والقيء والتشنجات والانتفاخ، لذلك لا ينصح بتناول الزبيب الأسود مع المضادات الحيوية لأنه يُقلل من قدرة الجسم على امتصاص الدواء.

ولتفادى أضرار الزبيب، يجب تناوله بطريقة صحيحة، حيث يفضل تناول الزبيب بعد نقعه بدلًا من تناوله نيئًا، من أجل تحقيق أقصى استفادة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، حيث يساعد نقع الزبيب طوال الليل في الماء على إذابة الفيتامينات والمعادن الموجودة في القشرة الخارجية، وهذا يجعل المغذيات متاحة بسهولة لامتصاصها من قبل الجسم.