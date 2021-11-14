شكرا لقرائتكم خبر عن هل زيت الزيتون البكر صحي؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد زيت الزيتون جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب، ولكن هل زيت الزيتون البكر الممتاز أكثر صحة من زيت الزيتون العادي؟ تستمر العديد من الدراسات في تأكيد الفوائد الصحية لنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي، ما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ربما تأتي الفوائد الغذائية للنظام الغذائي من مصادر مختلفة، ولكن يبدو أن استخدام زيت الزيتون هو المساهم الرئيسي، بحسب ما نشره موقع "health-harvard".

بغض النظر عن النوع، يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي تحتوي على حوالي 75٪ من حيث الحجم، عند استبدال الدهون المشبعة، وتساعد الدهون الأحادية غير المشبعة على خفض الكولسترول الضار LDL تُعزى الفوائد الصحية لزيت الزيتون إلى خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

أظهرت الدراسات القائمة وجود صلة بين انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، وحتى الخرف لدى الأشخاص الذين يستهلكون كميات أعلى من زيت الزيتون من أولئك الذين يستخدمون القليل منها أو لا يستخدمونها على الإطلاق.

وأكد التقرير، أن زيت الزيتون البكر الممتاز يقدم شيئًا إضافيًا لا يقدمه زيت الزيتون العادي، يتم عصر زيت الزيتون البكر بشكل ميكانيكي من الزيتون الناضج ومعالجته بدون حرارة عالية أو مذيبات كيميائية، هذا يحمي المواد الكيميائية في الزيت تسمى الفينولات، في المقابل ، تفقد زيوت الزيتون العادية عالية المعالجة هذه المواد الكيميائية.

تشير التجارب المختبرية الصغيرة إلى أن التركيزات الأعلى من الفينولات قد توفر تأثيرات إضافية مضادة للأكسدة ومع ذلك ، لا توجد دراسات محددة توضح أن زيت الزيتون البكر الممتاز يتمتع بقدرة أكبر من الزيت المكرر في الوقاية من مشاكل القلب والسرطان أو أمراض أخرى.

ضع في اعتبارك أن زيت الزيتون ليس المكون الصحي الوحيد في نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي، فكر في الأمر على أنه جانب واحد فقط من أسلوب تناول الطعام في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، والذي يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والمكسرات ؛ كل الحبوب؛ وكميات محدودة من اللحوم الحمراء.