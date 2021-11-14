في فصل الشتاء ..9 حيل للتحكم في سكر الدم

بيروت - نادين محمد -

في اليوم العالمي لمرضى السكري طرق فعالة عديدة تساعد على التحكم في ارتفاع مستويات السكر خاصة في موسم الشتاء لدى الأفراد الأصحاء ومرضى السكر، فهي تساعد في منع ارتفاع الجلوكوز والحفاظ على صحتك.

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إليكم بعض الطرق الفعالة لإدارة مرض السكري:

1. التخطيط للوجبات

وجبات صحية

يعد التخطيط لوجباتك مسبقاً والالتزام بها طريقة مهمة للسيطرة على مرض السكري. سيساعدك هذا على تناول الأطعمة بكميات محسوبة وسيضمن توازن مستويات السكر لديك. على سبيل المثال إذا كان لديك حفل عشاء أو مناسبة مخططة مسبقاً، فالأحسن تناول وجبة فطور وغداء خفيفة للتحكم في السعرات الحرارية أثناء وقت العشاء.

2. ابقي خالية من التوتر

تقول إحدى الدراسات إن الاكتئاب مرتبط في كثير من الأحيان بموسم الشتاء ومرض السكر، ويمكن أن يزيد الاكتئاب من خطر حدوث مضاعفات في مرضى السكر أو الوفيات أو فترة الإقامة في المستشفى. لذلك ابتكروا طرقاً للتخلص من التوتر عن طريق ممارسة اليوجا أو التأمل.

3. الحصول على لقاح الإنفلونزا

أظهرت إحدى الدراسات أن فيروس الإنفلونزا هو عدوى فيروسية شائعة وذاتية الحد، ويمكن علاجها بالأدوية الموصوفة، ومع ذلك عندما يصيب الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة أو موجودة مسبقاً مثل مرض السكري، يمكن أن تصبح الأعراض شديدة، وقد تؤدي إلى مضاعفات قاتلة. هذا يجعل لقاحات الإنفلونزا أو التطعيم أمراً مهماً كل عام للوقاية من الإنفلونزا وتفاقم حالتك الحالية.

لقاح الإنفلونزا

4. عدم تخطي الوجبات

يعد تخطي الوجبات، وخاصة وجبة الإفطار، منتشراً بشكل كبير بين الشباب، مما يؤدي إلى تعرضهم لخطر السمنة والأمراض المزمنة مثل مرض السكري.

بالنسبة لمرضى السكر، يمكن أن يؤدي تخطي أي وجبة إلى حدوث خلل في مستويات الجلوكوز، وقد يؤدي إلى تفاقم الأعراض. خلال فصل الشتاء، وخوفاً من تناول المزيد من الطعام وزيادة مستويات السكر، يحاول بعض مرضى السكر تخطي وجبات الطعام، مما يؤدي غالباً إلى ارتفاع السكر لديهم بدلاً من إدارته. لذلك، بغض النظر عما إذا كنت مصاباً بالسكري أم لا، تجنب تخطي الوجبات وبدلاً من ذلك، تناول أجزاء صغيرة من الطعام كل ثلاث ساعات.

5. حافظ على الإنسولين في متناول اليد

يجب تخزين الإنسولين في درجة حرارة 2-8 درجات مئوية، ويجب ألا تقل درجة حرارته عن 0 درجة مئوية. خلال فصل الشتاء، تكون فرص تلف الإنسولين عالية بسبب درجات الحرارة شديدة البرودة. لذلك، يحتاج مرضى السكر الذين يتعاطون الإنسولين أو الأدوية إلى الاحتفاظ بحقنهم وأقلامهم وأدويتهم.

إذا كنت تعاني من نقص السكر في الدم وتحتاج إلى الاحتفاظ بالعصائر والجلوكوز في متناول اليد، فتأكد من الاحتفاظ بها في درجة حرارة مقبولة لتجنب التجمد.

حافظ على الإنسولين في متناول اليد

6. حافظ على اليدين والقدمين دافئتين

وفقاً لدراسة، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري قد قللوا من قدرتهم على الحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية بسبب تلف الأعصاب بسبب ارتفاع الجلوكوز. قد يؤدي هذا الخلل الوظيفي إلى انخفاض التعرق في الصيف لموازنة حرارة الجسم وتقليل تدفق الدم في الشتاء لزيادة إنتاج حرارة الجسم. هذا يجعل مرضى السكر عرضة للإصابات الناجمة عن البرودة والحرارة. لذلك، خلال فصل الشتاء، ينصح مرضى السكر بالحفاظ على أيديهم وأقدامهم دافئة للحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية ومنع حدوث أي مضاعفات.

7. ابق نشيطاً

غالباً ما تحدد الاختلافات الموسمية أنشطتك البدنية. على سبيل المثال، قد تتسبب درجات الحرارة الباردة أثناء الشتاء في تقليل أنشطتك البدنية، قد يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الكوليسترول والجلوكوز، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

8. اختبار مستويات السكر لديك

اختبار مستويات السكر لديك

قد يجعل الشتاء المرء كسولاً ويسبب تأخيراً في الفحوصات المنتظمة. قد يفوت مرضى السكري أيضاً اختبار الجلوكوز المعتاد بسبب هذا. يقترح الخبراء الطبيون فحص مستويات الجلوكوز بانتظام للحصول على فكرة عن حالتك واتخاذ الخطوات وفقاً لذلك.

9. احترس من أعراض COVID-19

على عكس مواسم الشتاء الأخرى، قد يكون هذا الشتاء مختلفاً بعض الشيء بسبب جائحة COVID-19 المستمر. وفقاً لجمعية السكري الأمريكية، على الرغم من عدم وجود بيانات كافية تشير إلى أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19، إلا أنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات أسوأ.