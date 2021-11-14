في اليوم العالمي للسكري ..تعرفي فوائد اوراق الغار لمرضى السكرى

بيروت - نادين محمد -

في اليوم العالمي للسكري أعشاب عديدة تساعد التحكم في نسبة السكري في الدم، فإن تناول أوراق الغار بجرعة 1-3 جم/ يوم لمدة 30 يوماً يمكن أن تساعد في تقليل عوامل الخطر لمرض السكري وأمراض القلب، وقد تساعد أيضاً في إدارة مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكري.

وفقاً لموقع بولد سكاي الهندي تعد أوراق الغار غنية بالمركبات الكيميائية النباتية مثل الفلافونويد والفلافون واللينالول والأوجينول والأنثوسيانين والميثيل.

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تحتوي بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية في ورق الغار فيتامين أ، والبروتين، والحديد، وفيتامين ج، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والألياف الغذائية، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور، والصوديوم، والنحاس، والزنك، والسيلينيوم، والمنغنيز، والفولات.

1. محاربة الكوليسترول

محاربة الكوليسترول

أظهرت دراسة أن أوراق الغار يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم، LDL أو الكوليسترول السيئ ومستويات الكوليسترول الكلي، وزيادة مستويات HDL لدى مرضى السكر.

ذلك إلى جانب غناها بوجود مركبات مضادة لمرض السكر مثل مركبات الفلافونويد. وتضيف الدراسة أن حوالي 1-3 جرامات من أوراق الغار لمدة 30 يوماً يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكر.

2. قد يقلل من استجابة نسبة السكر في الدم

تساعد أوراق الغار إلى تقليل الجوع وتحسين صحة الجهاز الهضمي وكذلك منع ارتفاع السكر بعد استهلاكه. لذلك، فإن إضافة ورقة الغار أو شكل مسحوقها إلى المواد الغذائية يمكن أن توفر نفس التأثير تقريباً وقد تساعد في إدارة مرض السكري أو الوقاية منه.

أوراق الغار

3. محاربة الأنسولين

يمكن أن تسبب الجذور الحرة في الجسم تلفاً لخلايا البنكرياس وتؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم. البنكرياس مسؤول عن إنتاج الإنسولين الذي يساعد في إدارة الجلوكوز في الجسم، وعندما يتم تدمير خلايا بيتا في البنكرياس، قد ينخفض إنتاج الإنسولين.

ترتبط أوراق الغار بتعزيز إفراز الإنسولين، وقد تمنع خصائصه المضادة للأكسدة أيضاً تلف البنكرياس بسبب الجذور الحرة.

4. قد يمنع مضاعفات مرض السكري

الأعشاب مثل أوراق الغار غنية بمركبات مثل triterpenoids و eugenol و linalool ومضادات الأكسدة، ونقص الإنسولين والعوامل الالتهابية، والتي ترتبط بالتحكم في مرض السكري.

مرض السكري

5. مضادة لمرض السكر

أوراق الغار والعرق السوس والزعتر تحتوي على مركبات حيوية يمكنها أن تحارب مرض السكري وانخفاض مستويات الجلوكوز والكوليسترول.