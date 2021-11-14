لو عايز تخس بدون دايت .. 5 تعديلات صغيرة للأكل يجب اتباعها

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك بشكل صحى، بدون اتباع أي نظام غذائى، فكل ما عليك فعله هو إجراء تعديلات صغيرة في العادات الغذائية اليومية سيحدث ذلك فرقًا كبيرًا في خسارة الوزن بمرور الوقت، ضع هذه التعديلات الخمسة في الاعتبار، وستلاحظ فرقًا كبيرًا في جهودك لفقدان الوزن بمرور الوقت، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

5 تعديلات صغيرة للأكل يجب اتباعها1 - لا تفوت الغداء

يمكن للوجبات المنتظمة والمتوازنة أن تحفز عملية الأيض أو حرق الدهون وتمنع نقص الأكل على مدار اليوم، يضمن تناول وجبات منتظمة أننا نأكل ما يكفي لمستويات الطاقة، وإدارة الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، ومنع مستويات الجوع الشديد.

ضع في اعتبارك استخدام قاعدة الأربع ساعات للوجبات والوجبات الخفيفة، إذا لم تتناول أكثر من أربعة، فأنت بحاجة إلى التخطيط لوجبة أو وجبة خفيفة متوازنة.

2 - قف بدلا من الجلوس

يمكن أن يحدث هذا التعديل الصغير فرقًا كبيرًا في إنتاج السعرات الحرارية اليومية، إذا كنت تميل إلى أن تكون مستقرًا طوال اليوم ، ففكر ببساطة في الوقوف كثيرًا، يزيد الوقوف من وقت عدم ممارسة الرياضة ، أوNEAT ، والذي ثبت أنه له تأثير كبير على إجمالي السعرات الحرارية التي نحرقها في يوم واحد.

إذا كنت تعمل في مكتب فاختر مكتبًا واقفًا، واقترح اجتماعات المشي لزملائك في العمل، واستيقظ وتحرك كل 30 إلى 60 دقيقة.

3 - تناول البروتين

البروتين هو أكثر المغذيات الكبيرة إشباعًا، بمعنى أنه يزيد من الشعور بالامتلاء ويساهم في تقليل السعرات الحرارية الإجمالية للطعام الذي يتم تناوله على الوجبة أو في وقت لاحق من اليوم.

الأطعمة الغنية بالبروتين لها تأثير حراري أعلى على الطعام (TEF) هو إجمالي السعرات الحرارية التي يتم حرقها عن طريق هضم الطعام ، ويحرق البروتين المزيد من السعرات الحرارية مقارنة بالدهون والكربوهيدرات، ركز على البروتين في طبقك لفقدان الوزن بشكل كبير بمرور الوقت.

4 - لا تخف من الوجبات الخفيفة

يمكن للوجبات الخفيفة أن تقلل السعرات الحرارية المستهلكة في وجبتك التالية عن طريق تقليل مستويات الجوع، ووجد باحثو إنقاص الوزن أن تناول الوجبات الخفيفة المتوازنة يحسن التحكم في الشهية ويقلل من الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية في الوجبة التالية.

5 - شرب الماء قبل الأكل

وجد الباحثون أن زيادة الماء قبل الأكل مباشرة يلعب دورًا في تقليل إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة في الوجبة، على الرغم من أننا لا نعرف بالضبط سبب ذلك، فإن تناول الماء يمكن أن يساعد في إخماد العطش وقد يوسع معدتنا، مما يؤدي بنا إلى الشعور بالشبع خلال الوجبة.