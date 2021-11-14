شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح ذهبية للتخلص من دهون البطن.. قلل السكر وتناول الألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساهم دهون البطن في زيادة خطر الإصابة بالسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي والسكري وغيرها من المشاكل الصحية المزمنة، في حين أن هناك عددًا كبيرًا من بدع النظام الغذائي وأنظمة التمارين التي يمكن أن تساعد في حرق دهون البطن العنيدة مثل المحترفين، فى هذا التقرير نتعرف على أهم 5 نصائح لمساعدتك على فقدان دهون البطن مثل المحترفين، وفقا لتقرير موقع "timesnownews".

زيادة تناول الألياف

الألياف من المغذيات الكبيرة التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتمنع الإمساك، ووفقًا لدراسة فإن زيادة تناول الألياف يوميًا بمقدار 10 جرام يساعد في تقليل مستويات الدهون في البطن بنسبة 3.7%، وتعتبر الأطعمة مثل الفواكه والخضراوات والبقول والفول والحبوب الكاملة وخبز القمح الكامل والمكرونة مصادر غنية بالألياف - الأطعمة التي يمكن أن تساعد في منع الانتفاخ وقد تقلل بمرور الوقت من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

استمتع بوجبات خفيفة صحية بعناية

يوصي الخبراء بتناول الوجبات الخفيفة بحكمة - اختيار المكسرات والبذور بدلاً من الزبادي قليل الدسم والبسكويت والبسكويت الخالي من الدسم والمشروبات الغازية الخالية من السكر لأنها لا تفيد صحتك.

قلل من السكر

السكر هو عدو آخر للصحة - يزيد من مخاطر تراكم دهون البطن، وخطر السمنة، وبمرور الوقت يمكن أن يساهم في الإصابة بمرض السكري أيضًا إذا تم تناوله بدون حساب، ومع ذلك، لا يعني السكر على وجه التحديد السكر الأبيض المكرر- فهو يشمل أيضًا مشروبات الطاقة، والبسكويت المعبأ، والبسكويت، والحبوب، والفاكهة .

ممارسة تدريب القوة

تدريب القوة فعال للغاية لفقدان الوزن وحرق دهون البطن، ووفقًا للعديد من الدراسات، فإنه يحرق الدهون بشكل أكثر فاعلية ويبني كتلة العضلات أيضًا، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يمكن أن تكون تمارين القوة مرتين في الأسبوع مفيدة لحرق دهون البطن.

احصل على قسط وافر من النوم

النوم يمكن أن يساهم أيضًا في فقدان دهون البطن لأنه يساعد في إدارة مستويات الكورتيزول، حيث يحفز النوم الشعور بالراحة، ويحد من الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، ويبقي الشهية تحت السيطرة ، ويمنحك المزيد من الطاقة للتنقل.

وفقًا لدراسة أجراها خبراء من جامعة كولومبيا، فإن الأشخاص المحرومين من النوم يرغبون في استهلاك 300 سعرة حرارية إضافية أكثر من أولئك الذين يحصلون على قسط كافٍ من الراحة.