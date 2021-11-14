شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاق منتشر فى مرضى كورونا المصابين بداء السكرى من النوع الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة نشرت فى مجلة Clinical Research & Reviews، عن أن مرضى السكري من النوع الثانى الذين أصيبوا بكورونا عانوا من التعب أكثر بشكل ملحوظ من أولئك الذين لم يصابوا بالفيروس التاجى، بحسب ما نشر موقع healthsite.

وأوضحت النتائج أن مرض السكري يؤدي إلى تفاقم مسار فيروس كورونا، ويؤدي إلى زيادة معدلات الاعتلال والوفاة.

كان الهدف من الدراسة هو مقارنة معدل انتشار التعب (كمؤشر بديل للتضخم العضلي أو كتلة العضلات وقوتها) وقوة قبضة اليد (كعلامة بديلة لمرض تضخم العضلات أو كتلة العضلات وقوتها) في مرضى السكري من النوع الثانى بعد كورونا، كما تم تضمين ما مجموعه 108 أنواع من مرضى السكري في الدراسة.

وتم تقييم المرضى الذين يعانون من مرض السكرى من النوع الثانى الذين قدموا إلى العيادات الخارجية في مستشفى Fortis CDOC لمرض السكري والعلوم المساندة في نيودلهي بالهند.

وكان من بين المرضى 52 مريضًا بالسكري من النوع الثانى يعانون من أعراض كورونا الخفيفة إلى المتوسطة ​​و 56 مريضًا بمرض السكري من النوع الثانى لم يكن لديهم كورونا، وكان العمر، ومدة مرض السكري، ومؤشر كتلة الجسم، ومستويات فيتامين (د) متشابهة في كلا المجموعتين.

وتمت مطابقة مستويات ما سبق مع العوامل الشائعة التي يمكن أن تسبب التعب، وكان متوسط ​​مدة ظهور المرضى بعد كورونا 92 يومًا.

جدير بالذكر أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات صحية أساسية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة ومضاعفات مميتة عند الإصابة بكورونا، وحذر الخبراء مرارًا وتكرارًا هذه الفئة من السكان من أن إجراءات الرعاية والسلامة الإضافية مطلوبة للحفاظ على سلامتهم.

حتى الآن مع استمرار انتشار المتغيرات الجديدة لـ كورونا، تظهر مضاعفات ما بعد كورونا، والمعروفة أيضًا باسم Long COVID، كحاجز رئيسي في تعافي المرضى المصابين.

Long Covid أو كورونا طويل الأمد هو اضطراب يستمر فيه الأشخاص الذين تعافوا من كورونا في تجربة الأعراض لفترة أطول بكثير مما ينبغي، حالات كورونا طويلة الأمد هي أولئك الذين تستمر لديهم علامات المرض بعد أربعة أسابيع من شفائهم الأولي، حتى الآن ، يُعتقد أن العديد من الأعراض، بما في ذلك الألم العضلي (آلام العضلات) والصداع والسعال وضيق التنفس هي الأعراض البارزة للمرض، لكن الدراسات أظهرت أن التعب هو أيضًا أحد الأعراض المنهكة التي تؤثر على مرضى كورونا.