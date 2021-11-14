عادات في غسل الأطباق تجنبك من الإصابة بالسرطان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

يعتقد بعض الخبراء أن ارتفاع عدد المصابين بمرض السرطان كل عام في الصين ناجم عن التلوث البيئي، بينما يشير آخرون إلى المستوى المنخفض لسلامة الغذاء، ولا يزال آخرون يربطون الزيادة في عدد السرطانات بنمط الحياة والعوامل الوراثية.

انعدام جودة منتجات التنظيف

ولا يستطيع بعض المصنّعين عديمي الضمير التقيد بمتطلبات جودة منتجاتهم، بسبب المواد الخام رديئة الجودة، أو تقنيات التصنيع غير المعتمدة، أو الظروف الصحية غير الملائمة.

لهذا السبب، يلجأون إلى استخدام مادة “الفورمالديهايد” كمادة حافظة للتأكد من أن المنظف لا يفسد، وهو مكون ضار لجسم الإنسان، وخاصة الجلد والأغشية المخاطية.

ويؤدي استنشاق الفورمالديهايد على المدى الطويل بتركيز 0.45 مغم / م 3 إلى زيادة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

ووفقاً لعينة تم فحصها في عام 2014 لمراقبة جودة منظفات غسل الأطباق، والتي شملت 380 شركة من 28 مقاطعة ومدينة مركزية ومنطقة ذاتية الحكم في الصين، كانت النسبة المئوية للمنتجات عالية الجودة 93.6%، أي أن 6% تقريبًا من المنظفات لا تلتزم بالمعايير.

فتجنب المنظفات منخفضة الجودة من الشركات المصنعة المشكوك فيها ضروري، حيث لا يتسبب الفورمالديهايد في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي فحسب، بل قد يكون سامًا أيضًا للكبد، وله أيضاً تأثير قمعي على جهاز المناعة ويرتبط بتطور الأورام، لذلك، انتبه إلى تركيبة منظفات غسل الصحون واختر علامات تجارية موثوقة.

لا تضع الأطباق الرطبة في الخزانة على الفور

عادة، أطباق تناول الطعام والملاعق مصنوعة من الخشب، تشكل العفن الرمادي أو الأسود، حيث تتكاثر البكتيريا بسرعة كبيرة، تظهر الدراسات أن البكتيريا تتضاعف مرة كل 20 دقيقة.

ويعتبر أحد أكثر أنواع البكتيريا شيوعًا هو ما يسمى بـ “العفن الأصفر”، ويعتبر مادة مسرطنة، غالبًا ما يتكون هذا النوع من العفن على الفول السوداني والبذور والأواني الخشبية، وتتكون في هذه الحالة أيضًا بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري الخطيرة، والتي تنتج كمية كبيرة من السموم.

لذلك ينصح بعدم وضع الأطباق مباشرة في الخزانة بعد الغسيل، ويفضل الانتظار حتى تجف.

انقع ثم اغسل

ويعتبر النقع قبل الغسيل أفضل صحيًا، حيث أن الغسيل الفوري ومن ثم ترك الأواني يشجع على تكاثر البكتيريا الضارة.