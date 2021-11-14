شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحالات الطبية الخطيرة المسببة لتصلب الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تيبس الرقبة شائع وغالبًا ما يكون بسبب الإجهاد وقلة النوم والعمر، لتخفيف تصلب الرقبة جرب التمدد وتبديل أوضاع النوم واستخدام الحرارة، إذا كنت تعاني من الحمى أو تشعر بالارتباك بالإضافة إلى تصلب الرقبة، فاطلب العناية الطبية لأنه قد يكون علامه على وجود مشكلة صحية خطيرة وفقًا لتقرير لموقع insider.

عادة ما يكون سبب الألم الخفيف الذي تشعر به مع تيبس الرقبة هو إجهاد العضلات أو التوتر، والذي يمكن علاجه غالبًا عن طريق شد العضلات أو تدليك المنطقة وبينما يمكن أن يكون تيبس الرقبة مزعجًا، فإنه عادة ما يختفي مع مرور الوقت، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أعراض أخرى بخلاف آلام الرقبة، مثل ارتفاع درجة الحرارة، فقد يشير ذلك إلى حالة طبية خطيرة مثل التهاب السحايا أو إصابة الحبل الشوكي.

قلة النوم.

الإجهاد الناتج عن رفع الأشياء الثقيلة.

الضغط المتكرر على عضلات الرقبة من القيادة أو النظر إلى الكمبيوتر أو التحديق في هاتفك الذكي لفترات طويلة.

قلق.

إجهاد.

التهاب المفاصل: تورم مفصل واحد أو أكثر بسبب التآكل العام ، أو العدوى ، أو مرض المناعة الذاتية

يحدث الانزلاق الغضروفي عندما ينزلق القرص الفقري من مكانه بسبب الشيخوخة أو الإجهاد المفاجئ من رفع الأشياء الثقيلة.

إصابة الحبل الشوكي:وهي حالة يتضرر فيها الحبل الشوكي أو الأنسجة والعظام المجاورة ، وينتج عادةً عن حوادث السيارات أو السقوط أو الجروح الناجمة عن طلقات نارية.

تضيق العمود الفقري: وهو ضيق الفراغات داخل القناة الشوكية التي يمكن أن تكون ناجمة عن الأورام وإصابات العمود الفقري والعمر .

الإصابة: وهي إصابة في الرقبة قد تنجم عن حوادث السيارات أو الاعتداء الجسدي أو الرياضات الاحتكاكية

ضع الثلج أو التسخين: في أول يومين إلى ثلاثة أيام ، ضع الثلج لمدة تصل إلى 20 دقيقة عدة مرات في اليوم. في الأيام التالية ، استخدم الحرارة على المنطقة عن طريق الاستحمام بماء دافئ أو باستخدام ضغط ساخن . تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية: يمكنك تناول المسكنات لتخفيف الألم والالتهاب . تدليك الرقبة: قد يقلل التدليك اللطيف من التيبس ويخفف التوتر في منطقة الرقبة. شد العضلات:حرك رأسك ببطء لأعلى ولأسفل ، ثم من جانب إلى آخر ، لممارسة وتمديد عضلات رقبتك .

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