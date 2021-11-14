شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء بريطانيون: التطعيم جعل أعراض كورونا خفيفة وتشبه نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خبراء بريطانيون أن أعراض فيروس كورونا أصبح "من المستحيل" التمييز بينها وبين نزلات البرد، وأكدوا أن هذا التأثير ناتج عن التطعيمات، التي جعلت فيروس كورونا أكثر اعتدالًا، وتتداخل العديد من أعراض المرض لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا مع نزلات البرد، بحسب ما ذكرت جريدة "The sun".

ويظهر سيلان الأنف والصداع بشكل متكرر لدى الأشخاص المصابين بكورونا، وفقًا لدراسة ZOE Covid Symptom Study البريطانية.

ووجدت الدراسة أنه في أكتوبر الماضى، ثبت إصابة واحد من كل أربعة أشخاص يعانون من أعراض تشبه أعراض البرد بالمرض وهذا يعني أن العديد من أولئك الذين أصيبوا بـ "أسوأ نزلة برد على الإطلاق" ربما كانوا في الواقع مصابين بكورونا.

ولا يدرك الكثيرون لمدى تشابه فيروس كورونا مع أمراض الجهاز التنفسي الأخرى في هذا الوقت من العام وقد يعني ذلك عدم حصولهم على الاختبار، مما يعيق جهود السيطرة على انتشار المرض.

وأكدت هيئة الصحة البريطانية إن الأعراض الرئيسية الثلاثة لكورونا والتي تتطلب اختبار PCR، هي الحمى والسعال المستمر وفقدان الرائحة والتذوق.

قال البروفيسور تيم سبيكتور ، كبير العلماء في الدراسة وعالم الأوبئة في كينجز كوليدج لندن: "مع اقترابنا من الأشهر الباردة، تتفشي نزلات البرد على نطاق واسع ومستويات عالية من كورونا .

وأضاف "أصبحت معرفة الفرق بين الاثنين أصعب من أي وقت مضى ، حيث أن الحالات أصبحت بعد اللقاحات خفيفة وتتضمن أعراضًا مثل العطس والصداع وسيلان الأنف ويمكن أن تنتقل بسهولة إلى أفراد الأسرة أو زملاء العمل.

من الأهمية بمكان أن يحصل كل شخص مؤهل على لقاحات معززة، حتى لو أصيب مؤخرًا بعدوى كورونا.

أعراض كورونا الأكثر شيوعًا

تختلف الأعراض الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تناولوا جرعتين من اللقاح، والتي تم الإبلاغ عنها في دراسة ZOE ، عن تلك المذكورة على موقع NHS الإلكتروني.

يعاني المرضى الإيجابيون في الغالب من صداع وسيلان في الأنف، بنسبة 73%.

يليه عطس (60%)، والتهاب في الحلق (49%) وسعال مستمر (49%).

من المحتمل أن تحدث هذه الأعراض جنبًا إلى جنب مع أعراض أخرى إن الإصابة بالصداع وحده ، على سبيل المثال، لا يعني بالضرورة أنك مصاب بكورونا.