ما هي أفضل الفواكه لخفض مستويات الكوليسترول في الدم؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 13 دقيقة

يمكن أن يكون الارتباط بين صحة الأمعاء ومستويات الكوليسترول معقدًا، لكن اتضح أن الاثنين يساعدان ويعيقان بعضهما البعض.

ونظرت دراسة في البكتيريا الموجودة في الأمعاء وتأثيرها على الكوليسترول ووجدت واحدة من أفضل الفواكه التي ينصح بشدة بإضافتها إلى نظامك الغذائي لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

فقد أظهرت دراسة جديدة أن فواكه معينة يمكن أن تزيد بشكل كبير من تنوع البكتيريا في الأمعاء، مما يساعد أيضًا على خفض الكوليسترول، حسب موقع “ميديك فوروم”.

ووجدت الدراسة التي أعدّت بقيادة الباحث تشاوبينا لي في جامعة كاليفورنيا أن العنب يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، إذ إنّ تناول العنب يقلل من الأحماض الصفراوية، والتي تلعب دورًا مهمًا في استقلاب الكوليسترول. وتشير النتائج إلى دور جديد واعد للعنب في صحة الأمعاء وتعزيز فوائد العنب لصحة القلب.

وتضمنت الدراسة مشاركين أصحاء تناولوا 1.5 كوباً من العنب يوميًا لمدة أربعة أسابيع. خلال الدراسة، وتناول الأشخاص نظامًا غذائيًا منخفض الألياف/البوليفينول. بعد أربعة أسابيع، وجد الباحثون زيادة في التنوع الميكروبي.

من بين البكتيريا المفيدة التي ازداد عددها أكرمانسيا، وهي بكتيريا ذات أهمية كبيرة لتأثيرها النافع على استقلاب الغلوكوز والدهون، وكذلك سلامة الغشاء المخاطي المعوي.

وتبيّن أنّ هناك انخفاضاً في نسبة الكوليسترول في الدم بما في ذلك الكوليسترول الكلي بنسبة 6.1% والكوليسترول الضار بنسبة 5.9%.

كما انخفضت كمية الأحماض الصفراوية المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي للكوليسترول بنسبة 40.9%.