شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أنواع أمراض القلب المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض القلب من الأمراض المزمنة التى يعانى منها الكثيرون وخصوصًا كبار السن، وحسب ما ذكره موقع healthline في حين أن أمراض القلب يمكن أن تكون مميتة، إلا أنه يمكن الوقاية منها أيضًا لدى معظم الناس، وذلك من خلال تبني عادات نمط الحياة الصحية مبكرًا يمكنك العيش لفترة أطول بقلب أكثر صحة، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن أنواع مرض القلب.

ما هي أنواع أمراض القلب المختلفة؟تشمل أمراض القلب مجموعة واسعة من مشاكل القلب والأوعية الدموية، والعديد من الأمراض والحالات تندرج تحت مظلة أمراض القلب تشمل أنواع أمراض القلب ما يلي:

-عدم انتظام ضربات القلب، وعدم انتظام ضربات القلب هو شذوذ إيقاع القلب.

-تصلب الشرايين، تصلب الشرايين هو تصلب الشرايين.

-اعتلال عضلة القلب، تتسبب هذه الحالة في تصلب عضلات القلب أو ضعفها .

-عيوب القلب الخلقية، عيوب القلب الخلقية هي عيوب القلب التي تظهر عند الولادة.

-مرض الشريان التاجي (CAD) يحدث الشريان التاجي بسبب تراكم الترسبات في شرايين القلب يطلق عليه أحيانًا مرض القلب الإقفاري.

-التهابات القلب، قد تحدث التهابات القلب بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات.

يمكن استخدام مصطلح أمراض القلب والأوعية الدموية للإشارة إلى أمراض القلب التي تؤثر على الأوعية الدموية على وجه التحديد.

ما هي أعراض مرض القلب؟

قد تؤدي الأنواع المختلفة من أمراض القلب إلى مجموعة متنوعة من الأعراض ومنها:

عدم انتظام ضربات القلب

دقات القلب غير المنتظمة من مشاكل القلب التى يعانى منها الكثيرون وتشمل أعراض عدم انتظام ضربات القلب ما يلي" الدوار، خفقان القلب أو تسارع ضربات القلب،نبض بطيء،نوبات إغماء،دوخة،ألم صدر،تصلب الشرايين".

يقلل تصلب الشرايين من إمداد الدم إلى أطرافك. بالإضافة إلى ألم في الصدر و ضيق في التنفس ، وأعراض تصلب الشرايين ما يلي:

-البرودة، خاصة في الأطراف.

-خدر، خاصة في الأطراف.

-ألم غير عادي أو غير مبرر.

-ضعف في ساقيك وذراعيك.

عيوب القلب الخلقية

عيوب القلب الخلقية هي مشاكل قلبية تحدث عندما ينمو الجنين، ومن اعراضها على الطفل حديثى الوللادة

-جلد أزرق مشوب.

-تورم في الأطراف.

-ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس.

-التعب و انخفاض الطاقة.

-عدم انتظام ضربات القلب.

مرض الشريان التاجي (CAD)

هو تراكم الترسبات في الشرايين التي تنقل الدم الغني بالأكسجين عبر القلب والرئتين. تشمل أعراض:

-ألم في الصدر أو عدم الراحة.

-شعور بالضغط أو الضغط في الصدر.

-ضيق في التنفس.

-غثيان.

-مشاعر عسر الهضم أو الغازات.

اعتلال عضلة القلب

اعتلال عضلة القلب هو مرض يتسبب في نمو عضلات القلب وتصبح صلبة أو سميكة أو ضعيفة وتشمل أعراض هذه الحالة "تعب،النفخ،تورم الساقين وخاصة الكاحلين والقدمين،ضيق في التنفس،القصف أو النبض السريع".

التهابات القلب

يمكن استخدام مصطلح عدوى القلب لوصف حالات مثل التهاب الشغاف أو التهاب عضلة القلب تشمل أعراض التهاب القلب ما يلي:

-ألم صدر.

-احتقان الصدر أو السعال.

-حمى.

-قشعريرة.

-الطفح الجلدي.