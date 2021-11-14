شكرا لقرائتكم خبر عن طرق حماية طفلك من الانبعاثات الكهرومغناطيسية الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما نحب جميعًا الهواتف الذكية، إلا أنه مثل أي جهاز من صنع الإنسان يستخدم وظائف لاسلكية مصدرًا للانبعاثات الكهرومغناطيسية، وتسبب هذه الانبعاثات غير المرئية وغير الملحوظة ضررًا غير واضح لصحة أطفالنا على المدى الطويل لأن أنظمتهم الحساسة معرضة لمثل هذه الانبعاثات.



الاطفال

وفقًا لتقرير موقع "thehealthsite"، يمكن للانبعاثات الكهرومغناطيسية أن تحفز الصداع الذي يمكن أن يتحول إلى صداع نصفي، ووفقًا لبعض الدراسات، يمكن أن يؤدي التعرض العالي للمجالات الكهرومغناطيسية إلى العبث بالقدرة المعرفية للطفل، وبالمثل، فإن النوم ضروري للأطفال لتحسين نموهم، لكن الانبعاثات الكهرومغناطيسية يمكن أن تسبب مشكلة في دورة نومهم أيضًا.





كيف تحمي أطفالك من الإشعاعات الكهرومغناطيسية؟فيما يلي خمس طرق يمكن أن تساعد الآباء على إبقاء أطفالهم بعيدًا عن الانبعاثات الكهرومغناطيسية الخطيرة عزز عند طفلك ثقافة خالية من الأجهزةتعزيز ثقافات مثل القراءة أو العزف على آلة موسيقية أو هوايات أخرى بدلاً من تهدئة حاجة الطفل وسيلة فعالة لإلغاء الملل من خلال الهواتف الذكية، فعندما يطلب الأطفال هاتفًا ذكيًا ، شجعهم على ممارسة رياضة أو اختيار هواية يمكنهم الاستمتاع بها والإنتاجية، ويجب أن تكون الهواتف الذكية هي آخر وسيلة لقتل الوقت. تعطيل الوظائف اللاسلكيةكلما أمكن ، قم بتعطيل الوظائف اللاسلكية على جهاز يستخدمه طفلك. تصدر الأجهزة اللاسلكية - بما في ذلك الطابعات والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة توجيه W-Fi - جميعها طاقات سلبية، يمكنك أيضًا وضع الأجهزة في وضع الطائرة لتقليل التعرض للانبعاثات الكهرومغناطيسية قدر الإمكان.





جماية الاطفال

احتفظ بالأجهزة اللاسلكية عن بعد يجب تثبيت جهاز الـ Wi-Fi في مكان لا يمكن لأطفالك الوصول إليه بسهولة، ومن الأفضل أن يكون الهاتف المحمول في حقيبة بدلاً من جيب الصدر أو جيوبك بشكل عام حتى عندما لا يتم استخدامها لإجراء مكالمة ، فإنها لا تزال تنبعث من الإشعاع الكهرومغناطيسي. يمكن أن يؤدي الحفاظ على مسافة آمنة بين الطفل والجهاز من صنع الإنسان إلى تقليل التعرض إلى حد كبير.

استخدام مكبرات الصوت وسماعات الأذن للمكالماتقد لا تكون مكبرات الصوت وسماعات الأذن هي الإعداد الأكثر ملاءمة لإجراء مكالمة على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، ولكنها يمكن أن تساعد في تقليل التعرض للانبعاثات الكهرومغناطيسية.

استخدام تقنية الحماية من الإشعاعنظرًا لأنه من المفهوم أن معظم المهام الحالية تحتاج إلى جهاز ذكي خاصة الهواتف المحمولة ، فمن الصعب التخلص منها، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا، يمكنك اختيار حلول تقنية الحماية من الإشعاع المتوفرة في السوق. فقد قدمت العديد من العلامات التجارية الرائدة حلولًا مثبتة علميًا وتثبت وتنسى للتخفيف من الانبعاثات الكهرومغناطيسية الضارة وجعل منازلنا ومساحات العمل لدينا أكثر أمانًا من ذي قبل.