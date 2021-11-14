شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب فشل الزرع أثناء علاج أطفال الأنابيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتقد العديد من النساء بشكل طبيعي في حالات فشل الحمل بأطفال الأنابيب أن الرحم معيب أو أن أجسادهن غير قادرة على قبول الجنين لأن رحمهن يرفض أو يدمر الجنين، ووفقًا لتقرير موقع "healthline"، قد تكون هناك عدة أسباب لفشل الزرع أثناء علاج أطفال الأنابيب:

جودة البويضة أو الحيوانات المنوية

للحصول على جنين صحي، تعتبر البويضة والحيوانات المنوية عالية الجودة من العناصر الضرورية، نظرًا لأن الأجنة السليمة تتمتع بأفضل فرصة للزرع في الرحم ، فمن الأهمية بمكان استخدام البويضات والحيوانات المنوية عالية الجودة أثناء التلقيح الاصطناعي، لسوء الحظ ، يمكن لمجموعة متنوعة من الظروف أن تضعف جودة البويضات والحيوانات المنوية.

يمكن أن يحدث فشل الزرع المتكرر أيضًا بسبب تشوهات الحيوانات المنوية، فقد يؤدي تلف المادة الوراثية للحيوانات المنوية المعروف أيضًا باسم تجزئة الحمض النووي ، إلى إعاقة نمو الجنين.

عمر المرأة

لسن المرأة تأثير قوي على الصحة العامة والخصوبة، وهي أكثر خصوبة في سن المراهقة والعشرينيات، تبدأ خصوبتهم في الانخفاض في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، يؤثر عمر البيضة تأثيرًا كبيرًا على جودتها وكميتها، عندما تبلغ المرأة سن 35 عامًا ، تبدأ جودة بيضتها في التدهور، ويشير هذا إلى أن البويضات المأخوذة من النساء الأكبر سنًا لديها فرصة أقل للزرع بنجاح في جدار الرحم.

تشوهات الكروموسومات الجنينية

غالبًا ما يحدث فشل الزرع المتكرر بسبب الاختلافات الكروموسومية داخل الجنين، الكروموسومات هي هياكل خاصة تحتوي على الحمض النووي توجد داخل الخلايا.

ومع ذلك، يمكن أن تحدث أخطاء الكروموسومات أثناء عملية التطور الجنيني، يشير إلى التشوهات في عدد الكروموسومات الموجودة ، بالإضافة إلى التعديلات الهيكلية التي تؤثر على حجم الكروموسومات أو كيفية تنظيم الحمض النووي داخلها.

محيط الرحم

يجب أن تخضع بطانة الرحم لتغييرات كيميائية حيوية حتى يتم زرع الجنين في الرحم بشكل فعال، تثخن بطانة الرحم ويصبح حساسًا لزرع الجنين المحتمل استعدادًا لجنين سليم.

الأورام الليفية، والأورام الحميدة، والعضال الغدي، والتهاب بطانة الرحم، ليست سوى عدد قليل من الاضطرابات التي يمكن أن تحفز الالتهاب والتندب في بيئة الرحم، قد يؤدي وجود هذه الأمراض أحيانًا إلى زيادة صعوبة زرع الجنين في جدار الرحم.

الظروف الطبية وتأثيرات نمط الحياة

يمكن للمشكلات الطبية الكامنة في الأم، بما في ذلك مرض السكري وأمراض الغدة الدرقية وأمراض الغدد الصماء الأخرى، وكذلك اضطرابات المناعة الذاتية واضطرابات التخثر مثل التخثر، أن تمنع الجنين من التفاعل مع بطانة الرحم.

علاوة على ذلك، قد يؤدي تناول الكحول والتدخين ومتغيرات نمط الحياة الأخرى القابلة للتعديل مثل سوء التغذية والتمارين الرياضية وزيادة الوزن إلى فشل الزرع المتكرر.