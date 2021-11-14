كيف يساعد الأكل الصحى فى تخفيف أعراض الدورة الشهرية؟

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القاهرة - سامية سيد - تعد التقلبات المزاجية والأرق وضعف التركيز وألم البطن بعضًا من الأعراض المزعجة التي تجعل فترة الدورة الشهرية أو الحيض يصعب التعامل معها عند النساء، في هذا التقرير نتعرف على كيف يساعد الأكل الصحى في تحسين أعراض الدورة الشهرية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يساعد الأكل الصحي في تحسين أعراض الدورة الشهرية؟

يعد تناول الأطعمة الصحية وشرب الكثير من الماء من أسهل الطرق لتقليل الأعراض المزعجة للدورة الشهرية.

قائمة ببعض الأطعمة المغذية

يمكنكِ إدراج بعض الأطعمة المغذية في نظامك الغذائي في فترة الدورة الشهرية وتشمل هذه الأطعمة:

الفواكه

تناولي 2-3 من الفواكه كل يوم أثناء الدورة الشهرية، حيث تساعد الفواكه المنعشة في الحفاظ على رطوبتك وتحسين مزاجك أيضًا.

الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والملفوف والخس غنية بالمغذيات الدقيقة مثل المغنيسيوم وفيتامين ك فهي تساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية.

الزنجبيل

يمكن أن يساعد كوب دافئ من شاي الزنجبيل في تهدئة آلام العضلات يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مشاكل الغثيان والحموضة المعوية.

العدس والفول

غنية بالبروتينات والحديد والعدس والفاصوليا جيدة لإضافتها إلى النظام الغذائي خلال فترات لتعويض فقدان الدم وانخفاض الطاقة.

الكركم

يحتوي الكركم أيضًا على بعض الخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل أعراض فترات مثل آلام المعدة وتشنجاتها.

الزبادي

يمكن أن يساعد تناول الزبادي في زيادة نمو البكتيريا الجيدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة العدوى بالفطريات المهبلية في فترة الدورة الشهرية.

الشوكولاتة الداكنة

في المرة القادمة التي تشتهي فيها شيئًا سكريًا خلال فترات الدورة الشهرية، تناول الشوكولاتة الداكنة، فهي غنية بالحديد والمغنيسيوم.