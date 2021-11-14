شكرا لقرائتكم خبر عن هل فيروس كورونا يؤثر على الشعر؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يعاني الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا من مجموعة متنوعة من الأعراض، سواء ضيق التنفس وضربات القلب السريعة وعدم القدرة على بذل مجهود كبير كما يعانى البعض من تساقط الشعر، وحسب ما ذكره موقع healthline شوهدت العديد من التقارير عن تساقط الشعر بعد كورونا ولكن لماذا يمكن أن يسبب فيروس كورونا تساقط الشعر؟.

يتوافق تساقط الشعر الذي شوهد بعد كورونا مع حالة تسمى تساقط الشعر الكربي (TE) يبلغ الأشخاص المصابين بـ TE عن تساقط الشعر الذي يحدث فجأة، ويسقط الشعر عادة في كتل كبيرة، غالبًا أثناء غسل الأسنان بالفرشاة أوالاستحمام.

يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون من تساقط شعر ملحوظ بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من التعافى من كورونا وهذا يؤثر على فروة الرأس ويستمر من 6 إلى 9 أشهر، كما أن الإجهاد والضغط النفسى هو محفز محتمل آخر لتساقط الشعر.

من المحتمل أن يكون تساقط الشعر مرتبطًا بفيروس كورونا الشديد ومع ذلك، فإن المدى الذي وصلت إليه هذه الحالة والآلية البيولوجية الكامنة وراءها غير واضح في هذه اللحظة.

حيث لاحظ الباحثون أن نسبة عالية من المشاركين (67 بالمائة) مصابون بالثعلبة الأندروجينية.

ما هي الأسباب الأكثر شيوعاً لتساقط الشعر؟

السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو الثعلبة الأندروجينية، قد ترى أيضًا أن هذا يشار إليه باسم الصلع الذكري أو الأنثوي .

هذا النوع من تساقط الشعر وراثي، مما يعني أنه يمكنك أن ترثه من والديك، وتحدث الثعلبة الأندروجينية تدريجياً مع تقدمك في العمر ولها أنماط يمكن التنبؤ بها للرجال والنساء.

يمكن أن تشمل الأسباب الإضافية لتساقط الشعر ما يلي:

-التغيرات الهرمونية، بما في ذلك تلك التي تحدث أثناء الحمل و انقطاع الطمث ، أو بسبب الظروف الغدة الدرقية.

-الحالات الصحية الأساسية ، مثل داء الثعلبة أو اضطراب نتف الشعر (هوس نتف الشعر) أو سعفة فروة الرأس.

-الضغوطات، كما لوحظ مع تساقط الشعر الكربي.

-نقص الحديد أو نقص غذائي آخر.

-بعض الأدوية أو العلاجات ، مثل تلك المستخدمة لعلاج السرطان والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم.

-ممارسات الحلاقة التي تشد شعرك (ثعلبة الشد) أو قاسية على شعرك.