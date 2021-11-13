شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الحديد.. علامات خطيرة على الجلد والأظافر والذوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحديد هو عنصر مهم في الهيموجلوبين - خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى الرئتين والأنسجة، على الرغم من وجود المعدن بشكل طبيعي في عدد من الأطعمة، إلا أن الكثيرين يعتمدون على مكملات الحديد لتلبية احتياجاتهم اليومية.

عند التعامل مع نقص الحديد، يصبح جسمك أكثر عرضة لظروف مثل فقر الدم - يمكن أن تفقد كرات الدم الحمراء قدرتها على نقل الأكسجين بشكل فعال إلى الأنسجة.

وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا حسب موقع "exprss"، فإن 20 ملغ من الحديد أمر لا بد منه لتفادي خطر النقص. ومع ذلك، إذا كنت تتعامل مع نقص الحديد ، فإن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تظهر تشمل:

دقات قلب ملحوظة

الإنهاك

التعب

ضيق في التنفس

الشعور بالحكة

الصداع

لسان سلس بشكل غير طبيعي

صعوبة في البلع

تساقط الشعر

نقص الطاقة

لكن هذا ليس كل شيء، يمكن أن تظهر بعض أعراض نقص الحديد على بشرتك وأظافرك وقد تؤثر على حاسة التذوق لديك. وتشمل هذه:

بشرة شاحبة

أظافر هشة

طعم معدني في الفم

من المرجح أن يحدث نقص الحديد عند النساء - اللائي يفقدن الكثير من الدم أثناء دوراتهن الشهرية والأمهات الجدد لأنهن بحاجة إلى ضعف كمية الحديد لدعم نمو أطفالهن.

أثناء اختيار المكملات الغذائية، 17 ملغ كافية في اليوم، ألقِ نظرة على الكمية المثالية من الحديد التي تحتاجها في يوم واحد.

يحتاج الرجال فوق سن 18 عامًا إلى 8.7 مجم

تحتاج النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 50 عامًا إلى 14.8 ملغ من الحديد

تحتاج النساء فوق سن الخمسين إلى 8.7 مجم

نصائح لزيادة امتصاص الحديد في جسمك

وفقًا لـ NHS ، هناك بعض الأشياء التي يجب تجنبها لتحسين امتصاص الحديد في جسمك.

يتم إعاقة امتصاص الحديد في الأمعاء بسبب الشاي والحليب - تجنب الاثنين مباشرة قبل أو بعد الوجبات.

يمكن أن يكون شرب عصير البرتقال مسبقًا .

يساعد فيتامين سي الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل - تحتوي الفواكه والخضروات الطازجة على عصائر وأطعمة غنية بفيتامين سي

10 أفضل أطعمة يجب تناولها للتغلب على نقص الحديد

ألقِ نظرة على أفضل الأطعمة التي تحتاجها إذا كنت ترغب في تفادي مخاطر نقص الحديد وفقا لموقع اكسبريس:

حبوب الكاملة

حمص

دقيق فول الصويا

حبوب الإفطار المدعمة

مشمش مجفف

بقوليات

نبضات

لحم أحمر

لحوم الأعضاء مثل الكبد - ليس أثناء الحمل

المكسرات