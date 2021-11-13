شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف العلاقة بين الدماغ والأمعاء وتأثيرهما على بعضهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأمعاء تحتوى على أكثر من 100 مليون خلية عصبية وأكد العلماء أنها الدماغ الثاني للجسم، وذلك لأنه على الرغم من أن السيروتونين معروف جيدًا كناقل عصبي للدماغ، إلا أنه يقدر أن 90% من السيروتونين في الجسم يتكون في الجهاز الهضمي، وتظهر الأبحاث في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، والتي نُشرت في مجلة Cell ، أن بعض البكتيريا في الأمعاء مهمة لإنتاج السيروتونين المحيطي، ينتقل العصب المبهم الذي يربط القناة الهضمية بالدماغ من القناة الهضمية إلى الدماغ وليس العكس هذا يعني أن أمعاءك تؤثر على عقلك أكثر من العكس.

ووفقًا لتقرير لموقع time now news حدد الباحثون بجامعة ديوك دييجو بوهوركيز الأمريكية الدوائر العصبية التي تربط الأمعاء بالدماغ يقدم عالم الأعصاب في القناة الهضمية وأكدوا أن هذا المسار يمتد من خلال مشبك واحد، قادر على نقل إشارة من القناة الهضمية إلى الدماغ في 100 مللي ثانية، ومن المحتمل أن يتم استغلال هذا المسار المكتشف حديثًا من قبل مسببات الأمراض وسيؤدي بالتأكيد إلى علاجات جديدة.

وأضاف تقرير لجامعة هارفارد أن العلاقة بين القناة الهضمية والدماغ ليست مزحة يمكن أن يربط القلق بمشاكل المعدة والعكس صحيح، الجهاز الهضمي حساس للعاطفة الغضب والقلق والحزن والغبطة كل هذه المشاعر (وغيرها) يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض في القناة الهضمية للدماغ تأثير مباشر على المعدة والأمعاء.

صحة الأمعاء والقلق

الألم المعوي أثناء الفحوصات، أو الإجهاد وفقدان الشهية عند الاكتئاب، والأكل بنهم عندما نكون سعداء وبصحة جيدة، وما إلى ذلك توضح كيفية ارتباط القناة الهضمية بالدماغ.

لا تأكل إلا عندما تشعر بالجوع.

تناول الطعام في مكان هادئ ومريح.

تناول الكمية المناسبة.

تناول وجبات دافئة وتتجنب أي شيء يخرج مباشرة من الثلاجة، فسوف تحافظ على قوتك الهضمية هذا يسمح للإنزيمات الهضمية بالعمل بكفاءة .

تأكد من أن وجبتك غنية بالعصارة أو قليلة الزيتية لأن ذلك سيسهل عملية الهضم ويحسن امتصاص العناصر الغذائية تجنب الأطعمة شديدة الجفاف .

لا تأكل الأطعمة غير المتوافقة معًا قد يؤدي هذا إلى اضطراب في المعدة.

لا تأكل بسرعة: لا تبتلع طعامك فقط ، خذ وقتك في المضغ يعتبر المضغ خطوة أساسية في عملية الهضم .

تناول الطعام في أوقات منتظمة: الطبيعة تحب الدورات والانتظام لذا يجب عليك الالتزام

نصائح للحفاظ على صحه الأمعاء