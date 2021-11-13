شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتعايش المريض مع مرض الثلاسيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نمط الحياة الصحي مهم للجميع وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الثلاسيميا وهو اضطراب يمكن علاجه ويمكن إدارته بشكل جيد من خلال عمليات نقل الدم والعلاج بالاستخلاب، حيث يحتاج الشخص المصاب بالثلاسيميا إلى تلقي رعاية طبية على أساس منتظم من أخصائي أمراض الدم أو طبيب متخصص في علاج مرضى الثلاسيميا، إذا وصف الطبيب عمليات نقل الدم أو العلاج بالاستخلاب، فإن أهم شيء يمكن أن يفعله الشخص المصاب بالثلاسيميا هو الالتزام بجداول نقل الدم والاستخلاب لمنع فقر الدم الشديد والتلف المحتمل للأعضاء بسبب زيادة الحديد على التوالي.

تشمل الخيارات الصحية الأخرى التي يجب على الشخص المصاب بالثلاسيميا التفكير فيها الحفاظ على التطعيمات محدثة، وتناول وجبات مغذية، وممارسة الرياضة، وتطوير علاقات إيجابية.

-اللقاحات

اللقاحات طريقة رائعة للوقاية من العديد من الإصابات الخطيرة، ويجب أن يحصل الأطفال والبالغون المصابون بالثلاسيميا على جميع التطعيمات الموصى بها ، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا. يعتبر الأشخاص المصابون بالثلاسيميا "معرضين لخطر كبير" لبعض أنواع العدوى ، خاصةً إذا تم استئصال الطحال لديهم ، ويجب عليهم اتباع جدول التطعيم الخاص بالتطعيمات التالية:

-التغذية

يعد تناول الأطعمة المغذية أمرًا مهمًا للجميع للحفاظ على نمط حياة صحي، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات وقليلة الدهون يعد مثاليًا لاكتساب العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها أجسامنا، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الثلاسيميا ، نظرًا لأن الكثير من الحديد قد يتراكم في الدم ، فقد يلزم الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، ويمكن العثور على الحديد في اللحوم والأسماك وبعض الخضار (مثل السبانخ)، قد تحتوي المنتجات الأخرى ، مثل الحبوب وعصير البرتقال ، على حديد إضافي يجب أن يناقش الأشخاص المصابون بالثلاسيميا مع طبيبهم ما إذا كان ينبغي عليهم الحد من كمية الحديد في نظامهم الغذائي أم لا.

-الرياضة

تعتبر ممارسة الرياضة جزءًا من نمط حياة صحي شامل وتساعد على تحقيق نتائج صحية أفضل، على الرغم من أن بعض الأشخاص المصابين بالثلاسيميا قد يواجهون مشكلة في المشاركة في أشكال التمارين الرياضية القوية ، يمكن للعديد من المصابين بالثلاسيميا المشاركة في الأنشطة البدنية المعتدلة بما في ذلك ركوب الدراجات والجري والمشي، إذا كان الشخص المصاب بالثلاسيميا يعاني من مشاكل في مفاصله ، فهناك العديد من الأنشطة منخفضة التأثير للاختيار من بينها ، بما في ذلك اليوجا أو السباحة أو التمارين الرياضية المائية.

-العلاقات

تعد العلاقات الدافئة والداعمة جزءًا مهمًا من الحياة، ويمكن للأصدقاء ، بما في ذلك زملاء العمل ، وزملاء الدراسة ، وأفراد الأسرة تقديم الدعم في إدارة مرض الثلاسيميا.