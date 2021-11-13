شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة لانسيت: لقاح Covaxin فعال ضد عدوى كورونا المصحوبة بأعراض بنسبة 77.8٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث نُشر في مجلة The Lancet لتحليل تجربة المرحلة الثالثة من لقاح Covaxin، عن أن جرعتين من اللقاح يوفر حماية بنسبة 77.8% ضد الأعراض المرضية ولا يمثلان مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة.

لقاحCovaxin فيروس كامل معطل طورته شركة Bharat Biotech ومقرها حيدر أباد بالهند، حصل مؤخرًا على موافقة استخدام الطوارئ من منظمة الصحة العالمية (WHO) للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

وقال مؤلفو الدراسة إن نتائج المرحلة الثالثة من التجربة تشير إلى أن Covaxin يستحث استجابة قوية للأجسام المضادة مع عدم وجود أحداث ضائرة شديدة مرتبطة باللقاح أو وفيات تم الإبلاغ عنها بين المشاركين في التجربة.



لقاح كوفاكسين وأعراض كورونا

ما هي الآثار الجانبية المحتملة للقاح Covaxin.

غالبية الأحداث السلبية هي:

-صداع الرأس.

-التعب.

-حمى.

-وجع في العضلات.

-ألم في موقع الحقن.

ومع ذلك، كانت كل هذه الأعراض خفيفة وحدثت في غضون سبعة أيام من التطعيم.

ماذا نعرف عن اللقاح حتى الآن؟

يتم إعطاء اللقاح في نظام جرعتين، بفاصل زمني قدره 28 يومًا، ويمكن تخزينه ونقله بين 2-8 درجات مئوية، أجريت التجربة في الفترة من 16 نوفمبر إلى 17 مايو من هذا العام، حيث تم اختيار المشاركين الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر بشكل عشوائي لتلقي جرعتين من اللقاح أو دواء وهمي.

قال المؤلفون إن الباحثين "سجلوا 24 حالة إيجابية بين 8471 شخصًا في مجموعة اللقاح و 106 حالات إيجابية من بين 8502 شخصًا في مجموعة الدواء الوهمي، مما يشير إلى فعالية اللقاح الإجمالية بنسبة 77.8%.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن البيانات أولية وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث مع حجم عينة أكبر لتحديد الفعالية ضد المرض الشديد والاستشفاء.

تم إعطاء الأولوية للمشاركين الذين تم اعتبارهم معرضين لخطر الإصابة بـ كورونا مع 2750 مشاركًا تزيد أعمارهم عن 60 عامًا و 5724 مشاركًا أبلغوا عن حالة طبية واحدة على الأقل موجودة مسبقًا ، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكري أو السمنة عبر الأعمار.