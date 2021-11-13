شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة 503 أشخاص بأسوان.. ماذا يفعل سم العقارب فى الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن أصيب عدد من الأشخاص في أسوان مساء أمس بلدغات العقارب، واستقبلت مستشفى أسوان الجامعى نحو 503 حالات مصابة بلدغات العقارب، كشفت الدكتورة هبة يوسف أستاذ السموم والطب الشرعى بكلية طب بورسعيد، عن أن العقرب يعتبر من فصيلة العناكب وسمه يحتوى على مواد كيميائية كثيرة وتشبه ناقلات الأعصاب الموجودة فى جسم الإنسان، موضحة أن سم العقرب يحتوى على العديد من السموم التى تنبه الجهاز العصبى، وأهمهم هو "اسيتيل كولين" وعندما يلدغ الضحية يفرز كمية كبيرة جدا فى الدم من السموم.

وقالت إن أول سم هو "النيروتوكسين" أو السم العصبي، وهو يساعد على إفراز نوع من الهرمون فى جسم الإنسان الموجود فى الغدة الكظرية المسئول عن ارتفاع الضغط والنبض أو معدل ضربات القلب ويساعد على إفراز "الاسيتيل كولين" ما يساعد على زيادة إفراز الغدد الدمعية، والغدد العرقية.

وأوضحت، فى تصريحات لها، أن هذه السموم تزيد من إفرازات الجهاز الهضمى زيادة كبيرة جدًا تعمل على تحفيز الجهاز العصبى، ما يزيد من السوائل الكثيرة بالجهاز التنفسي بالرئة، مما يؤدى إلى التورم الأذينى بالرئة ويتسبب فى حدوث ضيق بالشعب الهوائية، ما يؤدى للوفاة إذا لم يحصل على المصل المضاد لهذا السم فان الشخص يتوفى على الفور.

وأكدت أن سم العقرب يحتوى على "الفسفولايبيز A2"وهو نوع من الإنزيمات التى تساعد على انتشار سم العقرب بالأوعية الدموية فى دم الضحية، ويتم إفراز إنزيم آخر يعمل على إذابة جدار الخلايا التى تتعرض لهذا السم، كما إنه يؤدى إلى عدم تكسير "الاسيتيل كولين" ويصبح الاسيتيل كولين عالى، ويحدث انقباض فى الأوعية الدموية وزيادة مكوناته بالجهاز العصبى.

وقالت إنه يمكن استخلاص مواد فعالة من سم العقرب لعلاج بعض الأمراض مثل الشلل الرعاش، والمسكنات، وأدوية الاكتئاب، والأدوية التى تساعد على التجميل، وإزالة الندبات بعد الحروق، حيث إن المواد الموجودة فى سم العقرب تتشابه بالمواد الموجودة فى جسم الإنسان.