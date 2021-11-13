شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اختبار مخطط النوم وأهميته لاكتشاف مشاكل نومك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشك في إصابتك باضطراب في النوم فمن المحتمل أن تخضع لاختبار مخطط النوم (PSG) لتشخيص الاضطراب بشكل صحيح ولكن ما هو اختبار مخطط النوم وكيف يتم إجراؤه وماذا يمكن أن يخبرك عن مشاكل نومك؟، هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية من سلسلة "اطمن على نفسك".



مخطط النوم

ما هو اختبار مخطط النوم PSG؟

بحسب ما ذكر موقع alaskasleep فإن اختبار مخطط النوم PSG هي أداة بحث تستخدم لدراسة النوم وأداة تشخيصية تستخدم لتحديد اضطرابات النوم.

عادة ما يتم إجراؤها إما في المستشفى أو في عيادة النوم، ويستخدم مخطط النوم لمراقبة مراحل نوم المريض ودوراته لتحديد وجود الاضطرابات التي يمكن أن تعزى إلى اضطرابات النوم.

يستخدم هذا الاختبار مجموعة متنوعة من المعدات التي تراقب نشاط الدماغ ونشاط العضلات ونشاط التنفس والمزيد للحصول على تفسير شامل للاضطراب الذي يعاني منه المريض.

كيف يتم إجراء اختبار مخطط النوم PSG؟

أولاً: يحتاج المريض إلى تحديد موعد لدراسة النوم يمكن تحقيق ذلك من خلال مناقشة الأعراض المتعلقة مع الطبيب.

في معظم الحالات، سيُطلب منك الوصول إلى عيادة النوم حوالي الساعة 7 مساءً في الليل ويمنح هذا فني النوم متسعًا من الوقت لإشراكك في أي أعمال ورقية ضرورية، وإرشادك خلال الإجراء ، وتوصيلك بالمعدات وأخيراً ، السماح لك ببعض الوقت للاستعداد للنوم.

ويخرج المريض من الاختبار بحلول الساعة 7 صباحًا.

ما الاضطرابات التي يتم تشخيصها في مخطط النوم؟

يستخدم مخطط النوم لتشخيص مجموعة كبيرة ومتنوعة من اضطرابات النوم وهي:

-اضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم مثل انقطاع التنفس الانسدادي النومي وانقطاع النفس النومي المركزي واضطرابات نقص التهوية المرتبطة بالنوم وغير ذلك.

-الاضطرابات المركزية لفرط النوم مثل النوم القهري وفرط النوم مجهول السبب.

Parasomnias (سلوكيات / أفعال غير طبيعية أثناء النوم) مثل المشي أثناء النوم واضطراب حركة العين السريعة (RBD) وشلل النوم وغير ذلك.

-اضطرابات الحركة المرتبطة بالنوم مثل متلازمة تململ الساق (RLS) واضطراب حركة الأطراف الدورية (PLMD) وصريف الأسنان وغيرها.

-اضطرابات النوم والإيقاظ في إيقاع الساعة البيولوجية مثل متلازمة مرحلة النوم المتقدمة (ASPS) ومتلازمة تأخر مرحلة النوم (DSPS) ومتلازمة النوم والاستيقاظ غير لمدة 24 ساعة وغير ذلك.

-توقف التنفس اثناء النوم.