شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف لغز حصول البعض على نتيجة اختبار سلبية لكورونا رغم التعرض للفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة أجرتها جامعة كوليدج لندن، أن الأشخاص الذين يحصلون على نتيجة سلبية فى اختبار فيروس كورونا على الرغم من التعرض للفيروس قد يكون لديهم "ذاكرة مناعية"، وقال الباحثون إن بعض الأفراد يتخلصون من الفيروس بسرعة بسبب الاستجابة المناعية القوية من الخلايا التائية الموجودة بالجسم، ما يعني أن الاختبارات تسجل نتائج سلبية.





وبحسب ما ذكرت جريدة "الجارديان" البريطانية قال العلماء إن نسبة من الناس يعانون من "عدوى فاشلة" يدخل فيها الفيروس إلى الجسم ولكن يتم تطهيره من قبل الخلايا التائية في الجهاز المناعي في مرحلة مبكرة ما يعني أن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) والأجسام المضادة تسجل نتيجة سلبية.

وقال العلماء إن هذا الاكتشاف يمكن أن يمهد الطريق لجيل جديد من اللقاحات التي تستهدف استجابة الخلايا التائية، والتي يمكن أن تنتج مناعة تدوم لفترة أطول.

قال ليو سوادلينج، عالم المناعة في جامعة كوليدج لندن والمؤلف الرئيسي للدراسة: "لدى كل شخص أدلة غير مؤكدة على تعرضه للعدوى ولكنه لم يستسلم للفيروس.. ما لم نكن نعرفه هو ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد تمكنوا حقًا من تجنب الفيروس تمامًا أو ما إذا كانوا قد تخلصوا من الفيروس بشكل طبيعي قبل أن يتم اكتشافه من خلال الاختبارات الروتينية".

قامت الدراسة بمراقبة العاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل مكثف بحثًا عن علامات العدوى والاستجابات المناعية خلال الموجة الأولى من الوباء.

على الرغم من ارتفاع مخاطر التعرض، لم يكن اختبار 58 مشاركًا إيجابيًا لكورونا في أي وقت.

ومع ذلك، أظهرت عينات الدم المأخوذة من هؤلاء الأشخاص أن لديهم زيادة في الخلايا التائية التي تفاعلت ضد كورونا، مقارنة بالعينات التي تم أخذها قبل انتشار الوباء ومقارنتها بالأشخاص الذين لم يتعرضوا للفيروس على الإطلاق لديهم أيضًا زيادات في علامة دم أخرى للعدوى الفيروسية.

وأشارت الدراسة إلى أن مجموعة فرعية من الأشخاص كانت لديهم بالفعل ذاكرة خلايا تائية من عدوى سابقة من الفيروسات التاجية الموسمية الأخرى التي تسبب نزلات البرد، والتي تحميهم من فيروس كورونا.

هذه الخلايا المناعية "تستنشق" البروتينات في آلية تكاثر كورونا وهذه البروتينات مشتركة مع الفيروسات التاجية الموسمية - وفي بعض الأشخاص كانت هذه الاستجابة سريعة وفعالة بما يكفي لإزالة العدوى في مرحلة مبكرة.

قال سوادلينج: "هذه الخلايا التائية الموجودة مسبقًا جاهزة للتعرف على كورونا".

وقال ألكسندر إدواردز، الأستاذ المساعد في التكنولوجيا الطبية الحيوية بجامعة ريدينج: "تحدد هذه الدراسة نتيجة جديدة – وهى أن التعرض الكافي للفيروسات لتنشيط جزء من جهاز المناعة لديك ولكن ليس كافيًا لتجربة الأعراض أو اكتشاف مستويات كبيرة من الفيروسات أو تصاعد استجابة الجسم المضاد. "

وأضاف هذا الاكتشاف مهم بشكل خاص لأن الخلايا التائية للاستجابة المناعية تميل إلى منح مناعة تدوم لفترة أطول، عادةً لسنوات بدلاً من شهور، مقارنة بالأجسام المضادة.

وتركز جميع لقاحات كورونا الموجودة تقريبًا على تحضير الأجسام المضادة ضد بروتين السنبلة الحيوي الذي يساعد كورونا على دخول الخلايا.

توفر هذه الأجسام المضادة المعادلة حماية ممتازة ضد المضاعفات الشديدة ومع ذلك ، فإن المناعة تتضاءل بمرور الوقت ، وهناك نقطة ضعف محتملة أخرى في اللقاحات المرتكزة على بروتين السنبلة وهو أن هذه المنطقة من الفيروس معروفة بتحورها.

على النقيض من ذلك، لا تميل استجابة الخلايا التائية إلى التلاشي بالسرعة نفسها، كما أن آلية النسخ الداخلية التي تستهدفها محفوظة بشكل كبير عبر فيروسات كورونا، مما يعني أن اللقاح الذي يستهدف هذه المنطقة أيضًا من المحتمل أن يحمي من السلالات الجديدة - وربما حتى ضد السلالات الجديدة تمامًا.