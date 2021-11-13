شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث الهواء قد يؤدى إلى حالات خطيرة من كورونا ومشاكل في الجهاز التنفسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور رانديب جوليريا، مدير معهد عموم الهند للعلوم الطبية بالهند، بأن تلوث الهواء يمكن أن يؤدي إلى حالات أكثر خطورة من كورونا، حيث إن له تأثير كبير على صحة الجهاز التنفسي خاصة بين أولئك الذين يعانون من أمراض الرئة والربو.

ووفقًا لتقرير موقع "timesnownews"، فإن التلوث وفيروس كورونا يؤثران على الرئتين وقد يؤدي ارتفاع مستوى تلوث الهواء إلى تفاقم المرض ما يؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة مريض.

نظرًا لقلة حركة الرياح في الهواء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وحرق بقايا القش وانفجار المفرقعات النارية، تميل الملوثات إلى الاستقرار على مستوى الأرض وبالتالي يرتفع مستوى التلوث.

ليست مشكلة الجهاز التنفسي الشغل الشاغل خلال هذه الفترة، فالمرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض الرئة الكامنة، والذين يعانون من التهاب الشعب الهوائية المزمن أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو مرضى الربو يعانون أيضًا من مشاكل في التنفس وعليهم الاعتماد على يرتفع استخدام البخاخات أو استخدام أجهزة الاستنشاق بشكل حاد، ما قد يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي الأساسية".

يؤثر التلوث بشدة على مرضى كورونا، حيث تشير إحدى البيانات إلى أن الفيروس قد يبقى في الهواء لفترة أطول عندما تكون الملوثات موجودة في الهواء ، مما يحول المرض إلى مرض ينتقل عن طريق الهواء.

أظهرت الأبحاث من تفشي مرض السارس في عام 2003 في دول مثل الولايات المتحدة وإيطاليا أن المناطق ذات المستويات العالية من التلوث تؤثر على تلك المتأثرة سابقًا بـ كورونا ، مما يتسبب في الالتهاب وتلف الرئتين، فمزيج من التلوث و COVID-19 يمكن أن يؤدي إلى معدلات وفيات أعلى ".

كإجراء وقائي، يجب على الناس ارتداء الأقنعة خاصة أقنعة N95 وتجنب الذهاب إلى الأماكن التي يكون فيها مستوى التلوث مرتفعًا، مع تجنب الخروج في نزهة صباحية عندما يكون مستوى التلوث مرتفعًا.