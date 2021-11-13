شكرا لقرائتكم خبر عن دواء لمرضى السكرى أحدث علاج للأشخاص المصابين بمرض الكلى المزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة "Lancet"، عند دواء شائع لمرض السكرى يمكنه التغلب على مرض الكلى المزمن، ووفقًا للدراسة يمكن استخدام Dapagliflozin، وهو أحد الأدوية الشائعة الاستخدام في علاج مرض السكري من النوع الثانى، كخيار لعلاج بعض الأشخاص المصابين بمرض الكلى المزمن عند البالغين.

هل يعمل الدواء بنفس الطريقة لجميع الأفراد؟

قال الباحثون المشاركون في الدراسة إن المشاركين غير المصابين بداء السكري شهدوا أيضًا معدلًا أبطأ من انخفاض وظائف الكلى مع داباجليفلوزين، ومع ذلك، كان تأثير داباجليفلوزين أكبر لدى المصابين بداء السكري.

مرض الكلى المزمن وما يجب معرفته

مرض الكلى المزمن هو حالة طويلة الأمد لا تعمل فيها الكلى كما ينبغي، وهو شائع خاصة عند كبار السن، وفي المراحل المبكرة، عادة ما تكون هناك أعراض قليلة ويمكن أن يصاب الأشخاص بالحالة دون معرفة ذلك.

غالبًا ما ينتج مرض الكلى المزمن عن حالات أخرى تؤثر على الكلى، وتشمل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والتهابات الكلى. من المهم اتخاذ خيارات نمط حياة صحي والتحكم في الظروف الأساسية، يمكن أن يزداد مرض الكلى المزمن سوءًا بمرور الوقت، ولكن العلاجات يمكن أن تتوقف أو تؤخر ذلك، ويعيش الكثير من الناس لفترة طويلة مع التحكم في حالتهم جيدًا.