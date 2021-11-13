شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار قميص طبى لمنع آلام الظهر لمن يقضى وقتا طويلا فى العمل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الكثير من البشر حاليًا مشاكل في الظهر، ما يجعل الأمور الأعتيادية مثل العمل والتسوق والأعمال المنزلية، وأي عمل آخر، أكثر صعوبة، وهو ما دفع الأطباء لابتكار آليه طريقة جديدة لتسهيل الحركة اليومية.

وفي حين يقضى الكثيرون وقتًا طويلاً في العمل أو في وقت الفراغ جالسين لساعات طويلة ما يجعلهم فى حالة "تشنج" لساعات متتالية، يمكن أن تؤدى إلى وضع أكثر صعوبة، وإلحاق الضرر بالظهر، وسرعان ما تديم الأزمة لفترة أطول، تتحول إلى مشاكل في الظهر وتوتر العضلات، وهو ما دفع العلماء إلى ابتكار تقنية ثورية لتصحيح وضع تلك الفقرات باستخدام قمصان تحتوى على تقنيه خاصة.

وتأتي فكرة القميص من شيء يسمى "شرائط كينيسيو" المعروفة أيضا باسم الشرائط الطبية والتي تستخدم في العلاج الفيزيائي والرياضات الاحترافية، وفقًا لـ insider.

وتكمن التقنية الحقيقية لتصحيح وضعية الجسد في الشرائط الطبيه التي تسحب الكتفين وتمنع التراخي الضار للعضلات.



شكل القميص

ويعتبر القميص مثاليًا لجميع البالغين الذين قد يكون وضعهم سيئا، مثل أولئك الذين يقضون وقتًا طويلاً في الجلوس كالعاملين في المكاتب، أو سائقي الشاحنات، وأيضًا لمن يعانون من توتر عضلي أو مشاكل مزمنة في الظهر.

ويعد الشعور بألم أسفل الظهر من المشكلات الصحية المزعجة التي قد تمنع الشخص من ممارسة عاداته اليومية بشكل سليم، السبب الأكثر شيوعًا لآلام أسفل الظهر على الجانب الأيسر هو إجهاد العضلات، وتشمل الأسباب الأخرى لألم أسفل الظهر الأيسر عدوى الكلى ، وانزلاق الغضروف، والحمل.

ووفقا لتقرير لموقع insider يمكن أن يؤدي الشعور بالطعن أو الخفقان في الجانب الأيسر السفلي من ظهرك إلى إبعادك عن التمارين والأنشطة الأساسية لأيام والخبر السار هو أنه من المحتمل أن يكون ذلك بسبب إجهاد بعض عضلات الظهر أو الأربطة ، والتي ستشفى بمرور الوقت.

لكن في بعض الحالات، يشير ألم الظهر من جانب واحد، مثل الجانب الأيسر فقط، إلى مشكلة خطيرة مثل العدوى أو الإصابة التي تحتاج إلى رعاية طبية.