شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الحليب لبشرتك وشعرك.. وصفات طبيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعلم جميعًا أن الحليب غني بالمواد المغذية ويلعب دورًا مهمًا في الصحة الجيدة، لكن، قد لا يعرف الكثيرون أنه مفيد أيضًا للعناية بالجمال.يساعد الحليب على تغذية البشرة وتنعيمها، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية جدًا للصحة والجمال، يغذي الحليب البشرة ويرطبها ويساعد أيضًا على تأخير ظهور علامات الشيخوخة.

ومع ذلك ، فإنه يناسب البشرة العادية إلى الجافة أكثر، وفقا لتقرير موقع " healthsite"، خلال فصل الشتاء ، يمكن استخدامه على البشرة العادية إلى الدهنية لتخفيف الجفاف وتحسين ملمس البشرة، يمكن أن يساعد الحليب أيضًا في تقليل الشوائب، كما يمكن استخدام الصوف القطني المنقوع في الحليب البارد لمسح الجلد لإزالة السمرة وتهدئة وتنعيم البشرة، يجعل لون البشرة أفتح على مدار فترة من الزمن ، إذا تم استخدامه يوميًا.

وصفة الحليب وزهرة اللوتس

إليك كيف يمكنك جعلها سهلة في المنزل.

انقعي زهور اللوتس في 3-4 ملاعق كبيرة من الحليب الدافئ لمدة ساعة.

أضيفي ثلاث ملاعق صغيرة من دقيق الحمص (بسان) واخلطيها مع الحليب والزهور المهروسة لتحصلي على عجينة.

يوضع على الوجه ، مع تجنب الشفاه والمنطقة المحيطة بالعينين.

اغسليه بعد 20 إلى 30 دقيقة.

يحتوي الحليب على خصائص مرطبة ومغذية

نعلم جميعًا أن الحليب مليء بالعناصر الغذائية، يحتوي على أنواع مختلفة من البروتينات. يتكون الشعر أيضًا من مادة بروتينية تسمى الكيراتين، لذلك فإن البروتين الموجود في الحليب مفيد للشعر من حيث إضفاء القوة والجسم.

يحتوي الحليب أيضًا على دهون تساعد على جعل الشعر ناعمًا وسلسًا، له فائدة خاصة للشعر الجاف وكذلك الشعر الذي تعرض للعلاجات الكيميائية، يحتوي الحليب أيضًا على فيتامينات ومعادن مغذية للشعر، العديد منها من مضادات الأكسدة القوية وتغذي بصيلات الشعر.

وصفات قناع الشعر بالحليب

يمكن وضع الحليب على الشعر لتغذيته وتنعيمه وإضفاء لمعان صحي عليه، إذا تعرض الشعر للتلف الناتج عن أشعة الشمس ، فإن دهنه بالحليب يساعد على تغذيته وتنعيمه واستعادة صحته. بعد الشامبو ، اشطفي الشعر بالحليب واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيه بالماء العادي. يساعد على إضافة قوام ولمعان للشعر.

للشعر الجاف

إليك وصفة للشعر شديد الجفاف

أضيفى القليل من الحليب إلى صفار البيض.

ضعيه على الشعر قبل نصف ساعة من الشامبو.

هذا علاج مغذي رائع للشعر الجاف، يبدو الشعر ناعمًا وناعمًا ولامعًا.

قناع الشعر بالحليب المجفف

يمكن أيضًا إجراء علاج ما قبل الشامبو باستخدام عبوة شعر تحتوي على حليب مجفف.

أضيفى القليل من الماء لعمل عجينة سميكة.

ضعيه على الشعر.

ثم اغمسى منشفة في الماء الساخن ، واضغطى على الماء ولف المنشفة الساخنة حول الرأس ، مثل العمامة.

اتركيه لمدة 5 دقائق.

كررى لف المنشفة الساخنة 3 أو 4 مرات.