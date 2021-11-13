شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعدك هذا المشروب على إنقاص وزنك بسهولة فى الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يسير الشتاء وزيادة الوزن جنبًا إلى جنب ما لم تكن مراقبًا جيدًا حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، في حين أن اكتساب بضعة كيلوجرامات فى الشتاء أمر شائع، فقد وجدنا طريقة مؤكدة لإبقائك في حالة جيدة دون بذل الكثير من الجهد والقلق بشأن زيادة وزنك، عن طريق تناول شاى أملا البسيط الذى لا يساعد فقط في إنقاص الوزن، ولكنه في نفس الوقت يمكن أن يحمى جسمك من عدة أمراض، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هى فاكهة أملا ؟

تشتهر فاكهة أملا بفوائدها الصحية التي لا تعد ولا تحصى، ومنذ العصور القديمة، تم استخدام أملا لفوائده الطبية القوية.



فاكهة املا

لماذا شاي أملا مفيد ؟

في الآونة الأخيرة، مع الاتجاه المتزايد نحو الحفاظ على الصحة ومستوى اللياقة البدنية، كانت هذه الفاكهة المنعشة خيارا رائعا لراغبى اللياقة البدنية، ومع ذلك، فإن معظم الناس يستهلكونه نيئًا أو كعصير، مما قد يترك مذاقًا بطعم لاذع ومرير، ولكن إذا كنت من محبي شاي الأعشاب، فإن شاي أملا الذى يمكنك إعداده منزليًا سيساعد في تحسين معدل التمثيل الغذائي لديك لفقدان الوزن بشكل أسرع.



شاى أملا

هل يمكن أن يساعد شاي أملا في إنقاص الوزن؟

يساعد شاى أملا ومستخلصاته في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد أيضًا في إنقاص الوزن بشكل أسرع، بجانب محتواه من الألياف التى تساعد في تسهيل حركة الأمعاء ومكافحة الإمساك، كما أنه ينظم الهضم ويساعد في تحسين صحة الأمعاء.

علاوة على ذلك، فإن تناول شاي أملا بشكل منتظم يساعد في إنقاص الوزن بشكل أسرع لأنه يساعد في إزالة السموم من الجسم بشكل طبيعي.



فوائد شاى املا لانقاص الوزن

كيف يمكن صنع شاي أملا فى المنزل؟

لعمل شاي أملا فى المنزل بشكل سريع، اضف كوبين من الماء إلى وعاء واتركها للغليان، ثم أضف 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور، و1 ملعقة صغيرة من مسحوق أملا المجفف، بمجرد أن يغلي هذا المزيج، قم بتصفيته ثم أضف العسل ورشة من الفلفل الأسود، واحرص على تناوله يوميًا.

يمكنك أيضًا إضافة بذور الكمون إلى الشاي، لكن تأكد من عدم إضافة أكثر من نصف ملعقة صغيرة منه، أيضًا، إذا كنت مصابًا بمرض السكر، فإن شرب هذا الشاي بدون العسل أو السكر هو أفضل شيء للتحكم في مستويات السكر لديك تحت السيطرة.