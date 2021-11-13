شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد المناسب لتنظيف أسنانك بالفرشاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكبر معظمنا على اتباع روتين استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان قبل الذهاب إلى النوم، والتنظيف بالفرشاة والخيط دائما ما يكون أول ما نفعله في الصباح، حيث يزيل طبقة البلاك المتراكمة أثناء الليل، وهذا يقضى على البكتيريا حسب موقع " dentalcare"، وقد نتناول الكثير من الأطعمة شديدة الحموضة على مدار اليوم، سواء كانت فاكهة أو عصيرًا أو خبزًا أو قهوة، ويمكن أن تضعف طبقة المينا، ما يتطلب العناية بالأسنان ومعرفة الوقت المناسب لتنظيفها.

تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار:

إذا قررت تناول وجبة الإفطار مع شرب كوب من الشاي أو القهوة وما إلى ذلك قبل غسل أسنانك بالفرشاة، فلا تنظف أسنانك على الفور، قم بتأجيل التنظيف بالفرشاة لمدة 20-30 دقيقة بعد وجبتك، لأن غسل أسنانك بعد الإفطار مباشرة يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

العديد من الأطعمة والمشروبات، وخاصة الحمضية مثل الجريب فروت وعصير البرتقال ، يمكن أن تضعف سطح أسنانك، إذا شطفت بالماء بعد الأكل، ولكن انتظر ما لا يقل عن 20-30 دقيقة قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، حيث سيتم "إعادة تمعدن" المينا وتكون جاهزة للتنظيف.

يمكن أن يكون لتأخير التنظيف بالفرشاة لفترة طويلة آثار خطيرة إذا لم تتم إزالتها على الفور بمجرد الاستيقاظ، فعندما تمكث البكتيريا على الأسنان لفترة طويلة ، فإنها يمكن أن تشكل لوحة - طبقة لزجة بيضاء يمكن أن تدمر مينا الأسنان وتسبب تسوس الأسنان، مما يؤدي إلى التهاب اللثة.

إذا تُرك الجير دون علاج أو لم تتم إزالته ، فقد يتسبب أيضًا في نهاية المطاف في الإصابة بأمراض اللثة - وهي عدوى خطيرة تلحق الضرر باللثة ويمكن أن تدمر العظام التي تدعم أسنانك ، وفقًا لمايو كلينك.

نصائح يومية للحفاظ على صحة أسنانك وفمك

توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بغسل أسنانك مرتين يوميًا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد لمدة دقيقتين في كل مرة، وتقترح عيادات Mayo Clinic الأمريكية أن تقوم بما يلي يوميًا:

١. استخدم الفرشاة والخيط يوميًا برفق.

٢. استخدم غسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.

٣. اشرب الكثير من الماء.

٤. اشطف فمك بعد الأكل.

٥. اتباع نظام غذائي صحي.

٦. الحد من الأطعمة والمشروبات السكرية.

٧. تجنب تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر.

٨. استبدل فرشاة أسنانك كل ثلاثة إلى أربعة أشهر.

٩. قم بجدولة فحوصات الأسنان المنتظمة بالأشعة السينية.