شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تؤكد ضرورة الفحص لدى المرأة خوفا من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد الكثير من الجدل حول موعد بدء التصوير الشعاعي للثدي واكتشاف سرطان الثدي للسيدات ومتى يتم اللجوء إلى هذا الإجراء، وهناك إرشادات مختلفة حول موعد بدء التصوير الشعاعي للثدي وعدد مرات تكراره.

توصيات التصوير الشعاعي للثدي

توصي الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء والكلية الأمريكية للأشعة وجمعية تصوير الثدي بإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية، للنساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي - وهو معظم النساء - بدءًا من سن 40.

بينما تقول جمعية السرطان الأمريكية إن الفحص يجب أن يبدأ بحلول 45 ، ولا توجد حاجة لإجراء فحوصات منتظمة حتى سن الخمسين - وبعد ذلك كل عامين.

ولكن هناك بعض العلامات التى إذا ظهرت على الثدى يجب الفحص فورا لتحديد المشكلة، وذلك وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday:

1: ظهور كتلة أو سمك فى الثدى مختلف عن الأنسجة المحيطة.

2: تغيير فى حجم الثدى وشكله.

3: تغيرات فى الجلد الموجود على الثدى.

4: الحلمة المقلوبة.

5: احمرار جلد الثدى وتقشيره.

6: تقشر فى المنطقة المحيطة بالثدى.

7: تصريف الحلمة وظهورا بعض الإفرازات عليه.

عند ظهور أى من الأعراض يجب الكشف المبكر على الثدى، قد يكون سرطان أو بعض الأمراض الأخرى مثل الالتهابات والتهاب الغدد اللبنية وغيرها، ولكن للاطمئنان يجب الفحص الذاتى والذهاب للطبيب.