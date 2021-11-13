شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب نزيف اللثة المتكرر عديدة أبرزها الالتهاب والحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نزيف اللثة من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون ويجهلون السبب، هل له علاقة بالتنظيف الخاطئ أم بسبب الإصابة ببعض الأمراض، وحسب ما ذكره موقع goldenstatedentistry فأن هناك أسباب مختلفة لنزيف اللثة ومنها:

1: التهاب اللثة

السبب الرئيسي لنزيف اللثة هو تراكم الترسبات على خط اللثة، إذا لم تتم إزالتها، تتطور هذه الحالة في النهاية إلى التهاب اللثة، حيث تتورم اللثة وتؤلمها وتنزف أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط، إذا لم يتم علاج التهاب اللثة ، يمكن أن يؤدي إلى أمراض اللثة، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الأسنان عند البالغين.

2::غسل الاسنان بشدة

لا يؤدي تفريش أسنانك بقوة إلى تنظيف أسنانك بشكل أفضل، بل يعرضك لخطر الإصابة بانحسار اللثة ونزيف اللثة، اضبط أسلوب التنظيف بالفرشاة واستخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة عند تنظيف أسنانك.

3: لبس أطقم أسنان غير مناسبة

يمكن أن تسبب أطقم الأسنان غير الملائمة نزيفًا في اللثة إذا خدشت اللثة وتسببت في حدوث تقرحات، و قد يكون الأشخاص الذين لا يخلعون أطقم الأسنان ليلاً أكثر عرضة لنزيف اللثة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترتدي طقم أسنان ، فمن المهم بشكل خاص تنظيف أسنانك وتنظيف أطقم الأسنان جيدًا لمنع تراكم البلاك والتهاب اللثة.

4: الحمل

يعاني ما يقرب من نصف النساء الحوامل من تورم اللثة واحمرارها ونزيفا أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط، ويحدث هذا لأن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل تغير من استجابة الجسم للبكتيريا المسببة لأمراض اللثة، اعتني بلثتك وأسنانك أثناء الحمل من خلال ممارسة نظافة الفم الجيدة عن طريق تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وتنظيف الأسنان بالخيط يوميًا.

5 سوء التغذية

يمكن لبعض المكونات الموجودة في الأطعمة المصنعة أن تهيج اللثة وتؤدي إلى نزيفها، تجنب الأطعمة المصنعة والسكرية ، واختار نظامًا غذائيًا متوازنًا مليئًا بالفواكه والخضراوات والأطعمة الغنية بالكالسيوم والفيتامينات A و K و C والمغنيسيوم.

6: مشاكل صحية

يكون نزيف اللثة أكثر شيوعًا عند المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية معينة مثل أمراض الكبد واضطرابات تخثر الدم وفقر الدم وسرطان الدم والتهاب الشرايين الصدغي.

7: أدوية السيولة

تقلل أدوية تسييل الدم من قدرة الدم على التجلط ، مما قد يؤدي إلى نزيف اللثة.