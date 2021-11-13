شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض شلل الوجه النصفى.. أبرزها حمى خفيفة وألم خلف الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شلل الوجه النصفي من المشاكل الصحية التى يتعرض لها البعض، وهو عبارة عن اضطراب عصبي غير تقدمي في أحد أعصاب الوجه، يتميز هذا الاضطراب بالظهور المفاجئ لشلل الوجه الذي قد يسبقه حمى طفيفة، وألم خلف الأذن في الجانب المصاب، وتيبس في الرقبة.

وحسب ما ذكره موقع rarediseases ينتج الشلل عن نقص إمداد الدم أو ضغط العصب القحفي السابع، والسبب الدقيق لشلل الوجه النصفي غير معروف، غالبًا ما تكون الاضطرابات الفيروسية (مثل فيروس الهربس النطاقي) والاضطرابات المناعية سببًا لهذا الاضطراب، قد يكون هناك أيضًا ميل موروث نحو الإصابة بشلل الوجه النصفي.

قد تشمل الأعراض المبكرة لشلل الوجه النصفي حمى طفيفة وألم خلف الأذن وتيبس في الرقبة وضعف أو تصلب في جانب واحد من الوجه، قد تبدأ الأعراض فجأة وتتطور بسرعة على مدار عدة ساعات ، وأحيانًا تتبع التعرض للبرد أو المسودة، و قد يتأثر جزء من الوجه أو كله.

في معظم حالات شلل الوجه النصفي ، يحدث ضعف عضلات الوجه فقط ويكون شلل الوجه مؤقتًا، و يتم علاج معظم الحالات في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، و يتم علاج ما يقرب من 80 بالمائة من الحالات في غضون ثلاثة أشهر، ومع ذلك لا تزال بعض الحالات قائمة في بعض الأحيان ،حيث يتأثر النصف العلوي أو السفلي من الوجه فقط.

في الحالات الشديدة من شلل الوجه النصفي ، تكون عضلات الوجه في الجانب المصاب مشلولة تمامًا ، مما يتسبب في أن يصبح هذا الجانب من الوجه أملسًا وخاليًا من التعبيرات وغير متحرك، وغالبًا ما تتضخم الفتحة بين الجفن العلوي والسفلي وتبقى مفتوحة أثناء النوم. قد يؤدي ذلك إلى عدم القدرة على إغلاق العين على الجانب المصاب،و قد لا يعاني الأشخاص المصابون بشلل الوجه النصفي من انعكاس القرنية .

إذا كانت المنطقة المضغوطة من العصب الوجهي بجوار تفرع الأعصاب الأخرى ، فقد يكون هناك انخفاض في إنتاج اللعاب أو الدموع، و يعاني بعض الأشخاص المصابين بشلل الوجه النصفي من فقدان حاسة التذوق في جانب واحد من الفم وسيلان اللعاب وزيادة الحساسية للصوت في الجانب المصاب من الرأس، وفي بعض الحالات ، تقل أيضًا استجابة الفرد المصاب لوخز الدبوس خلف الأذن.

يعتمد التعافي من شلل الوجه النصفي على مدى وشدة الضرر الذي يصيب العصب القحفي السابع إذا كان شلل الوجه جزئيًا فقط ، فيمكن توقع الشفاء التام، عادة ما تستعيد العضلات المصابة وظيفتها الأصلية في غضون شهر إلى شهرين إذا استمرت الألياف العصبية ، مع استمرار التعافي ، في النمو إلى عضلات أخرى غير تلك التي كانت تعصبها في الأصل ، فقد تكون هناك حركات عضلية إرادية في الوجه مصحوبة بانقباضات لا إرادية لعضلات الوجه.

السبب الدقيق لشلل الوجه النصفي غير معروف، غالبًا ما يتم اعتبار الاضطرابات الفيروسية والمناعة كسبب لهذا الاضطراب، قد يكون هناك أيضًا ميل موروث نحو الإصابة بشلل الوجه النصفي، تتطور الأعراض بسبب نقص إمداد الدم والضغط على العصب القحفي السابع نتيجة تورم العصب.