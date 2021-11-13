شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تقويمات الأسنان الشفافة وكيف تعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقويم الشفاف هو بديل لتقويم الأسنان التقليدي الذي يستخدم لتوجيه الأسنان إلى وضعها المثالي، بدون الحاجة إلى أسلاك أو أقواس معدنية، حيث تقوم التقويمات بالعمل بقوة تدريجية للتحكم في حركة الأسنان إلى موضعها الطبيعى.

هناك أنواع من تقويم الأسنان منها السلك ومنها التقويمات الشفافة وهي التي تصنع من مادة بلاستيكية تلائم فم كل مريض بشكل خاص.

التقويمات الشفافة وفقا لتقرير موقع " wemed"، هي واحدة من العديد من التطورات التقنية فى علاج تقويم الأسنان، وهي واحدة من العديد من الأجهزة التي يستخدمها أخصائيو تقويم الأسنان لإعادة وضع الأسنان ومحاذاة الفكين لخلق ابتسامة صحية وجميلة.

كيف تعمل التقويمات الشفافة لتقويم الأسنان؟

قبل بدء العلاج، سيقوم أخصائي تقويم الأسنان بفحص المريض، وأخذ سجلات التشخيص بما في ذلك الصور والأشعة السينية والمسح الرقمي أو طبعات الأسنان.

يختلف العدد الإجمالي للتقويمات المطلوبة حسب متطلبات المريض وشدة العلاج، ويجب ارتداء التقويم كل يوم لمدة 22 ساعة، أو حسب إرشادات أخصائي تقويم الأسنان، سيحتاج المرضى إلى ارتداء المثبتات بعد انتقال أسنانهم إلى مواقعها الجديدة ، تمامًا كما يفعلون مع الأقواس التقليدية.

سلبيات أجهزة التقويم الشفافة

قد لا تكون التقويمات الشفافة أفضل "جهاز" لجميع أنواع مشاكل تقويم الأسنان. أثناء الشرب ، يمكن أن يتسرب السائل إلى تقويم الأسنان ، ويبقى هناك ، ملامسًا للأسنان ، حتى تتم إزالة التقويم.

يمكن أن يتسبب ذلك في تغير لون التقويم والأسنان ، وإذا كان المشروب يحتوي على سكر أو حمض ، فقد تتشكل تجاويف، لذا نظف بالفرشاة جيدًا قبل إعادة وضع التقويم إذا كنت تستهلك شيئًا سكريًا أو حمضيًا. بالإضافة إلى ذلك ، استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لتقوية أسنانك.