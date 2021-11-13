شكرا لقرائتكم خبر عن عشان نضارته وترطيبه ..5 طرق صحية وطبيعية لتنظيف الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظيف الوجه ضروري للحفاظ على صحة الجلد، حيث إنه يساعد على إزالة الأوساخ المتراكمة والزيوت الزائدة وخلايا الجلد الميتة وغيرها من المخلفات غير المرغوب فيها، ويساعد تنظيف وترطيب الوجه بانتظام في الحفاظ على ترطيب البشرة بشكل كافى والحفاظ على نضارة وجمال البشرة.

وحسب ما ذكره موقع medicinenet من المهم تنظيف الوجه مرة أو مرتين على الأقل في اليوم للحفاظ على البشرة نظيفة وصحية، ولكن قد يلجأ الكثيرون لاستخدام الغسول والمواد التي تحتوى على كيماويات، وقد يسبب ذلك مشاكل بالبشرة، لذلك هناك نصائح لتنظيف الوجه بشكل طبيعي وهى:

1:زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند هو مزيل طبيعي للماكياج ومنظف يمكن استخدامه كل يوم، ويحتوي على حمض اللوريك وله خصائص ترطيب، و يمكن وضع زيت جوز الهند باستخدام كرة قطنية لإزالة المكياج والأوساخ والزيوت الزائدة، و يمكن شطف الزيت بماء فاتر، متبوعًا بمنظفات منزلية أخرى أو غسول للوجه بدون وصفة طبية.

2:منظف ​​الوجه بالشوفان

يمكن لدقيق الشوفان أن يطهر ويقشر الجلد بشكل فعال، دقيق الشوفان غني بفيتامين هـ، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد على تغذية البشرة وتحسين ملمسها، و يمكن خلط ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان مع الزبادي أو العسل وتحويلها إلى عجينة، و يمكن وضع هذا الخليط على الوجه والرقبة وتنظيفه برفق.

3:مطهر الحليب والليمون

يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يزيل خلايا الجلد الميتة والشوائب ويقلل من تصبغ الجلد البروتينات والدهون الموجودة في الحليب كامل الدسم ترطب البشرة وتملأها، يمكن خلط الحليب ونصف ليمونة ودقيق الحمص لتشكيل عجينة ناعمة ووضعها على الوجه والرقبة. يمكن شطف الخليط بعد 5 دقائق.

4: منظف البابايا والموز والليمون والعسل

هذه المكونات تحتوي على الفيتامينات و المعادن التي يمكن هرسها لتتحول إلى معجون ، وتوضع على الوجه بالكامل ، وتغسل بعد 20 دقيقة.

5:منظف ​​الخيار والطماطم

يمكن للطماطم إزالة الشوائب من الجلد وتقليل التصبغ وعكس أضرار أشعة الشمس، و يعمل الخيار على تبريد البشرة وتقليل الالتهاب وإزالة الدهون الزائدة، و يمكن مزج أجزاء متساوية من الخيار والطماطم في عجينة ناعمة ، وتطبيقها على الوجه ، وغسلها بعد 15 دقيقة.