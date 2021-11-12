شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح فعالة لوقف تساقط الشعر.. منها النوم جيدًا وتناول الخضراوات الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقط الشعر أمر مزعج للكثير من الناس، وربما لعادات الأكل ونمط الحياة غير الصحى دور فى العديد من المشاكل الصحية بما فيها تساقط الشعر، وأوضحت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة أولجا كوفينينكو، العوامل المسببة لتساقط الشعر، واقترحت حلولًا لمكافحة هذه الظاهرة، في التقرير المنشور بوكالة الأنباء الورسية "نوفوستى".

أوضحت خبيرة التغذية الروسية، أن هناك عوامل عديدة تسبب تساقط الشعر، على النحو التالى:

- فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو أكثر العوامل انتشارًا لتساقط الشعر، والذي يمكن أن يتطور على خلفية الأمراض المزمنة مثل أمراض المناعة الذاتية والغدد الصماء.

- أمراض الجهاز الهضمي والتغذية غير المتوازنة (النباتيون مثلا).

وتقول الدكتورة أولجا إنه يجب قبل كل شيء في حالة تساقط الشعر، إجراء فحوصات التأكد من مستويات فيتامين В12 وفيتامين В9 والفيريتين، وهو بروتين داخل الخلايا، والهيموجلوبين وترانسفرين (بروتين سكري) ومصل الحديد والبروتين العام.

وشددت أيضًا على أهمية الانتباه إلى مستويات الزنك في الجسم، فهو ضروري لعمل الغدد الدهنية بصورة طبيعية، وتعزيز بصيلات الشعر.

فيما يلى.. نصائح تقدمها خبيرة التغذية الروسية لتفادى تساقط الشعر:

- يجب الالتزام بنظام محدد للنوم والاستيقاظ.

- الحفاظ على رطوبة جسمك، عن طريق شرب كمية كافية من الماء.

- تناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية إلى النظام الغذائي اليومي، مثل الخضراوات الورقية الخضراء، وكذلك أطعمة غنية بالحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والزنك واليود والسيلينيوم وفيتامينات مجموعة В المتوفرة في الأسماك والمأكولات البحرية والمكسرات والبذور والحبوب والبقوليات.