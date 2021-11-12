شكرا لقرائتكم خبر عن لو مطعم بالكامل.. متى يجب أن تتناول جرعة معززة من لقاح كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تناولت جرعتين من لقاحات كورونا ولا تعرف متى يمكن أن تتناول الجرعة المعززة؟ الآن هو الوقت الذى يجب أن تفكر فيه فى أخذ الحقن المعززة، لكن، ما هو الوقت المثالى للحصول على جرعة معززة؟

وفقا لتقرير موقع healthsite فإن الوقت المثالى لجرعة معززة من لقاح فيروس كورونا سيكون بعد 6 أشهر بعد تلقى الجرعة الثانية.

ما هى الجرعات المعززة لـ COVID-19؟

الأشخاص الذين تلقوا جرعاتهم ضد فيروس كورونا والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا مؤهلون للحصول على جرعة معززة بعد 6 أشهر على الأقل من إكمال السلسلة الأولية، لكن ما هي بالضبط الجرعات المنشطة؟.

اللقاح المعزز لـ كورونا هو جرعة إضافية من اللقاح الذى يتم إعطاؤه بعد أن بدأت الحماية التى توفرها اللقطة (اللقاحات) الأصلية فى التلاشى بمرور الوقت، فى الأساس، وتم تصميم الجرعات المنشطة لمساعدة الأشخاص على الحفاظ على مستوى مناعتهم لفترة أطول من الوقت.

من المؤهلون للحصول على حقنة كورونا المعززة

وفقًا للخبراء الأشخاص المؤهلون للحصول على لقطات معززة لـ COVID هم:

الشخص الذى تلقى جرعتين من لقاح كورونا.

أى شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر وتناول الجرعة الثانية من لقاح COVID-19 منذ 6 أشهر على الأقل.

الآثار الجانبية المحتملة

بعد الحصول على جرعة معززة ضد فيروس كورونا، قد تواجه بعض الأعراض الخفيفة والمؤقتة، والتى تشبه إلى حد كبير الأعراض التى عانيت منها بعد تناول الجرعة الثانية من لقاح COVID-19، وقد تشمل هذه: