شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح سهلة لمكافحة الرغبة الشديدة فى تناول الأطعمة غير الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية يرجع لعدة عوامل، ففي بعض الأحيان يمكن أن يكون مجرد مشهد لطعامك المفضل أو الرائحة اللذيذة لهذا الطعام المعين، ومن الناحية الطبية، يمكن للشخص أن يشتهي الأطعمة المحملة بالسعرات الحرارية إذا كان يعاني من خلل هرموني أو توتر أو تقلبات مزاجية أو حتى نقص غذائي، لذلك إذا قررت مراقبة عاداتك الغذائية غير الصحية، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 نصائح سهلة لكبح الرغبة الشديدة بتناول الطعام:تناول كمية كافية من البروتين

من المعروف أن تناول كمية كافية من البروتين طريقة صحية لتجنب تناول الأطعمة غير الصحية، والسبب في ذلك هو أن البروتين يمنحك شعورًا بالشبع لفترات طويلة، ويمكنك تضمين البروتينات مثل الخضار والفول والأسماك وحتى المكسرات.



البروتين

حافظ على رطوبتك

كلما شعرت بالرغبة في تناول شيء غير صحي، اشرب كوبًا من الماء الفاتر أولاً ولاحظ بنفسك ما إذا كنت تشعر بالرغبة الشديدة أو العطش، تأكد أيضًا من الحفاظ على رطوبتك بشكل دائم.



شرب الماء

تناول الطعام بشكل متكرر

يمكنك تناول أطعمة بشكل متكرر وبحصص صغيرة مثل الفاكهة بين الوجبات والخضراوات مثل الخيار والجزر والحمص، يمكن لمثل هذه الوجبات الصغيرة كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

النوم جيدًا

من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم، بما لا يقل عن 6 إلى 8 ساعات يوميًا للابتعاد عن الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة الحلوة أو المالحة.

المضغ جيدا

اقترحت دراسات مختلفة أنه عندما تمضغ الطعام جيدًا، تشعر بالشبع مع تقليل آلام الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام، يمكنك أيضًا الاستعانة بمضغ العلكة.

أضف الأطعمة الصحية إلى نظامك الغذائي

من المهم جدًا أن تحتفظ بالأطعمة الصحية في متناول يدك لتجنب الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة، يمكنك تناول الوجبات الخفيفة الصحية مثل الفشار والمكسرات والبذور.



الاطعمة غير الصحية

تجنب الأطعمة غير الصحية التي تحبها

اكتشف ما الذي يثير الرغبة الشديدة لديك، بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن يكون الملح والأطعمة الحارة مثل البطاطس المقلية والبرجر، بالنسبة للآخرين يمكن أن يكون الحلويات والمعجنات، لذلك لا تقم بشرائها.