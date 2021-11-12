هل من الآمن تناول مرضى السكرى للتمر؟

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القاهرة - سامية سيد - مع زيادة الوعى بضرورة الاهتمام بالصحة يتحول الناس نحو خيارات صحية لجعل مذاق الطعام أفضل وذو قيمة وفائدة عالية، ومن بين هذه الأطعمة التمر، الذى كان أحد أكثر البدائل شعبية للمحليات والسكر المكرر، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ولكن هل هو مفيد بالفعل لمرضى السكر؟ وكم الكمية الموصى بها من التمر يوميًا لمريض السكر؟ هو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

هل يمكن لمرضى السكر تناول التمر؟

منذ عدة عصور كان التمر أحد أكثر الأطعمة استهلاكًا، وهو حلو بشكل طبيعي ومليء بالكربوهيدرات الصحية والفيتامينات والمعادن، فعلى سبيل المثال لا الحصر يحتوى 100 جرام من التمر على 314 سعرة حرارية.



التمر لمرضى السكرى

هل التمر مفيد لمرضى السكر؟

يمكن أن يساعد تناول التمر باعتدال مرضى السكر بعدة طرق لأنه غنى بالألياف ومضادات الأكسدة والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، كما أن مؤشر نسبة السكر المنخفض فى التمر يجعله مصدرًا جيدًا للتغذية.

يساعد وجود الألياف فى التمر فى إبطاء امتصاص السكر فى مجرى الدم، ما يمنع ارتفاع مستويات السكر فى الدم، وعندما يقترن التمر بالمكسرات والأطعمة الصحية الأخرى، فإنه يوفر الشبع ويحد من آلام الجوع، بجانب محتواه العالى من مضادات الأكسدة التى تساعد فى تقليل الالتهاب ويقلل من خطر الإصابة بالسمنة.



فوائد التمر

وتعتبر التمور آمنة للاستهلاك للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى، لكن يُنصح بتناول التمر باعتدال، حيث وفقًا لخبراء الصحة فإن تناول 1-2 تمرات فى كل وجبة يمكن أن يكون آمنًا لمرضى السكرى، لكن يجب استشارة الطبيب أولًا قبل إضافة أى شىء إلى النظام الغذائى لمريض السكر.