شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد تناول الزعفران يوميًا في الوقاية من السرطان وأمراض القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزعفران من التوابل ذات الرائحة القوية، والمعروف بفوائده الصحية واسعة النطاق، يُعرف الزعفران بأنه أغلى أنواع التوابل في العالم، ويتم جمعه يدويًا من زهرة معروفة باسم "الزعفران"، وفقًا لتقرير موقع تايمز أوف انديا، فإن الزعفران مشهور بخصائصه الطبية المعروفة بمحاربة السرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

قد يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

نظرًا لأن الزعفران مليء بالمعادن مثل الثيامين والريبوفلافين، فإنه يحافظ على صحة القلب والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تساعد إضافة الزعفران إلى نظامك الغذائي يوميًا توسيع الشرايين، كما أنه يحسن الدورة الدموية ويقلل بدوره من ضغط الدم ويمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يعمل كمضاد للاكتئاب

يُعرف الزعفران أيضًا باسم "توابل الشمس المشرقة"، حيث بإمكانه تحسين الحالة المزاجية، عن طريق زيادة مستويات الدوبامين في الدماغ دون تغيير مستويات هرمونات الدماغ الأخرى، ويمكن أن تعزز مكملات الزعفران المزاج وتعمل أيضًا كمضادات للاكتئاب.



فوائد الزعفران

يساعد في إنقاص الوزن

تشير الأبحاث إلى أن الزعفران قد يساعد في الحد من الشهية ويمنع الإفراط في تناول الطعام بما يخدم خطط إنقاص الوزن، ويساعد أيضًا في تقليل مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وخاصة في المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي.

قد يحسن الذاكرة ويعزز قوة الدماغ

Crocin و Crocetin هما مركبان كيميائيان في الزعفران يعتقد الباحثون أنهما قد يعززان الذاكرة وأداء وظائف المخ، حيث تشير دراسة أجريت عام 2015 إلى أن الزعفران قد يقلل من الالتهابات والأضرار التأكسدية في الدماغ، مما يمنع بعض الأضرار المحتملة في الجهاز العصبي. كما أن تناول الزعفران يوميًا يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف أعراض مرض الزهايمر.