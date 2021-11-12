شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خرافات لا تصدقها عن الدايت.. منها تجنب الكربوهيدرات والإفراط فى الفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التخلص من الكربوهيدرات من النظام الغذائي وتناول الشاي الأخضر من الأشياء الأولى التي يقوم بها الناس عند بدء رحلة إنقاص الوزن، التي لا تعتبر مجرد نزهة، حيث يمكن أن يساعدك العمل الجاد والتفاني والانضباط في تحقيق أهدافك، وفى ظل انتشار معلومات غير محدودة حول طرق إنقاص الوزن، قد يؤدى ذلك إلى انتشار بعض الخرافات المتعلقة بالدايت التي يتبعها الناس بشكل أعمى، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

اكتسبت الكربوهيدرات دائمًا سمعة سيئة لأنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، لكن الكربوهيدرات المعقدة يمكن أن تساعد في الواقع على إنقاص الوزن، بينما من ناحية أخرى، الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في الحفاظ على صحتك ولكن لا يمكن أن يساعدك في الواقع على فقدان الوزن.

فيما يلى.. 4 خرافات عن فقدان الوزن لا تصدقها:

تناول شاي الأعشاب

لا يوجد طعام واحد يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن بمفرده، الغذاء الصحيح عند تناوله باعتدال مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام هو الطريقة الوحيدة لفقدان الوزن بشكل صحي ومستدام، يمكن أن يدعم شاي الأعشاب صحتك العامة، لكن شربه وحده لا يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

عدم تناول الكربوهيدرات

يتطلب فقدان الوزن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي أيضًا على الكربوهيدرات، يمكن أن يؤدي تجنب الكربوهيدرات تمامًا من الطعام إلى الشعور بالتعب، حيث يجب أن تشكل الكربوهيدرات 40٪ من وجبتك.

تناول الفاكهة فقط

الفاكهة صحية للغاية، لكن تناول الفاكهة فقط سيحرمك من العديد من العناصر الغذائية، لا تحتوي الفواكه على أي بروتين أو دهون، وهو أمر ضروري لعمل الجسم بشكل سليم.

القيام بالكثير من تمارين القلب

القيام بالكثير من تمارين القلب والأوعية الدموية يقلل من عملية التمثيل الغذائي، بما يؤثر سلبًا على فقدان الوزن.