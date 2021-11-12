شكرا لقرائتكم خبر عن موسمية الشتاء وانخفاض استخدام الكمامة وراء ارتفاع إصابات كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) ، وهو مركز أبحاث صحي عالمي مستقل في جامعة واشنطن، بأن أرقام حالات كورونا المتزايدة في الولايات المتحدة وأوروبا قد تكون بسبب موسمية الشتاء وانخفاض استخدام القناع وزيادة مستويات الحركة.

وفقًا لمعهد IHME حسبما ذكر موقع " thehealthsite"، لم ينته مرض كورونا كما يعتقد بعض الناس، ونتوقع أن نولي المزيد من الاهتمام له في الأشهر المقبلة، خاصة خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث تتقدم العديد من دول أوروبا الغربية ، بما في ذلك هولندا والدنمارك ، وكذلك ألمانيا وعدد من البلدان الأخرى ، بفارق كبير عن الولايات المتحدة من حيث النمو السكاني.



الشتاء وانخفاض المناعة

تتسبب العوامل الثلاثة التي تجتمع معًا في نصف الكرة الشمالي في النمط العام لأعداد متزايدة: موسمية الشتاء ، انخفاض المناعة للأفراد الذين تم تطعيمهم بعد 6 أشهر.

السبب الثالث وراء هذه الزيادات الشتوية هو أن الناس أقل حرصًا بكثير مما كانوا عليه في الشتاء الماضي، حيث إن استخدام القناع أقل بكثير، وهي حاليًا أقل من 40٪ في الولايات المتحدة ، وهي أعلى قليلاً مما هي عليه في أوروبا ولكنها أقل بكثير مما كانت عليه في العام الماضي.