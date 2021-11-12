شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع الاختبارات الفيروسية المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إجراء الاختبار الفيروسي يكون للعثور على الفيروسات المسببة للعدوى، حيث تنمو الفيروسات فقط في الخلايا الحية، وتسبب المرض عن طريق تدمير الخلايا التي تصيبها أو إتلافها، أو إتلاف جهاز المناعة في الجسم، أو تغيير المادة الوراثية (DNA) للخلايا التي تصيبها، أو التسبب في التهاب يمكن أن يتلف أحد الأعضاء.

تسبب الفيروسات أنواعًا عديدة من الأمراض، مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ، وقروح البرد ، وجدري الماء ، والحصبة ، والإنفلونزا (الأنفلونزا) ، وبعض أنواع السرطان.

وفقا لتقرير موقع " healthlinkbc" يمكن إجراء الاختبارات الفيروسية للفيروسات مثل:

الهربس البسيط.

فيروس الجهاز التنفسي المخلوي ( RSV ).

). فيروس ابشتاين بار.

الفيروس المضخم للخلايا ( CMV ).

). فيروس الروتا.

التهاب الكبد.

(فيروس الورم الحليمي البشري ، أو فيروس الورم الحليمي البشري).

الانفلونزا.

فيروس نقص المناعة البشرية ( HIV ).

يمكن استخدام عدة أنواع من الاختبارات للتحقق من وجود فيروسات:

اختبار الجسم المضاد:

يبحث هذا الاختبار عن الأجسام المضادة لعدوى فيروسية معينة، ويتم إجراؤه بشكل عام على عينة دم، إذا تم العثور على الجسم المضاد، يمكن أن يوضح هذا الاختبار ما إذا كان الشخص قد أصيب مؤخرًا أو في الماضي.

اختبار الكشف عن المستضد الفيروسي:

يتم إجراء اختبار الكشف عن المستضد الفيروسي على عينة من الأنسجة التي قد تكون مصابة، يمكن رؤية الأجسام المضادة الموسومة باستخدام ضوء خاص (أو طريقة أخرى)، إذا كانت الأجسام المضادة الموسومة مرتبطة بالخلايا، فإن الخلايا مصابة بالفيروس.

اختبار الكشف عن الحمض النووي الفيروسي:

يتم ذلك استخدام عينة من الأنسجة أو الدم أو سوائل أخرى (مثل السائل الشوكي)، يبحث هذا النوع من الاختبار عن المادة الجينية (DNA أو RNA) لفيروس معين، يمكن أن يُظهر هذا الاختبار الفيروس الدقيق الذي يسبب العدوى.

تُستخدم أنواع مختلفة من العينات للاختبار الفيروسي، بما في ذلك الدم والبول والبراز (البراز) وأنسجة الأعضاء والسائل النخاعي واللعاب، يعتمد نوع العينة المستخدمة في الاختبار على نوع العدوى التي قد تكون موجودة.