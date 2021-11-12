شكرا لقرائتكم خبر عن الشوكولاته الداكنة.. كنز من الفوائد الصحية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الشيكولاتة الداكنة أفضل أنواع الشيكولاتة التي لها فوائد صحية عديدة، فهي واحدة من أفضل مصادر مضادات الأكسدة، وتصنع من بذور شجرة الكاكاو، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ومليئة بالعناصر الغذائية.

في هذا الإنفوجراف، نتعرف على فوائد الشيكولاتة الداكنة لصحتك، بحسب موقع "ecowatch".



الشيكولاته الداكنة كنز من الفوائد الصحية

ومن فوائدها:

1. مصدر لمضادات الأكسدة التي تمنع الأمراض

2. تساعد على التدفق الصحي للدم

3. تساعد في منع أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسكري

4. تقلل من مستويات الكولسترول الضار

5. تحسن وظائف الدماغ

6. تحسن المزاج وتمنع الاكتئاب لاحتوائها على مادة الثيوبرومين

7. مليئة بالعناصر الغذائية والمعادن والألياف والدهون الصحية