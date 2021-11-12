شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض انخفاض فيتامين (د).. علامتان يجب الانتباه لهما فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتج الجسم فيتامين د من أشعة الشمس المباشرة على الجلد عندما تكون في الهواء الطلق، وينصح موقع هيئة الصحة البريطانية NHS معظم الناس بتناول مكملات فيتامين (د)، ولكن هل تعتقد أنك تعاني من نقص فيتامين د؟ فيما يلي علامتان غير معتادتين يجب الانتباه لهما هذا الشتاء.

نحن بحاجة إلى فيتامين د للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ولكن حوالي 20 % من البالغين يعانون من نقص في هذا الفيتامين المهم، هناك عواقب وخيمة لعدم وجود ما يكفي من فيتامين د في جسمك، لذلك من المهم التأكد من فرز المشكلة إذا كان لديك مستويات منخفضة.

ربما لن تعرف ما إذا كنت تعاني من نقص فيتامين (د) إلا إذا أجريت فحصًا للدم لأنه بلا أعراض إلى حد كبير.

يشير موقع Patient UK إلى أن معظم الناس يشكون فقط من غامضة مثل التعب أو الآلام العامة، ولكن غالبًا ما تكون أعراض نقص فيتامين د غامضة للغاية ، لذلك غالبًا ما يتم إغفال المشكلة.

يسهل الوصول إلى التشخيص في حالات النقص الحاد مع بعض الأعراض التقليدية (النموذجية) وتشوهات العظام، ومع ذلك، هناك علامتان خفيتان يجب الانتباه لهما هذا الشتاء والتي يمكن أن تشير إلى انخفاض مستويات فيتامين (د) بشكل خطير.

الضعف

يشكو بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د من التعب العام والأوجاع والآلام الغامضة والشعور العام بأنك لست على ما يرام، ولكن هذا يزداد إذا كنت تعاني من نقص شديد (لين العظام)، في هذه الحالة، قد يكون هناك ألم وضعف أكثر شدة.

قد يتسبب ضعف العضلات في صعوبة صعود السلالم أو النهوض من الأرض أو الكرسي المنخفض، أو يمكن أن يؤدي إلى قيام الشخص بالسير بنمط متمايل.

آلام العظام

قد يكون آلام العظام هذا علامة على نقص فيتامين د، يمكن أن تشعر العظام بالألم إلى الضغط المعتدل (غالبًا ما يكون أكثر وضوحًا في الضلوع أو عظام الساق)، غالبًا ما يحدث ألم العظام أيضًا في أسفل الظهر والوركين والحوض والفخذين والقدمين.

يمكن الكشف عن معظم حالات نقص الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك نقص فيتامين د، عن طريق فحص الدم.