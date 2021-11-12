شكرا لقرائتكم خبر عن في موسم التقلبات الجوية.. 5 مشروبات منزلية تعزز مناعتك وتحميك من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب قدوم فصل الشتاء، يشهد الطقس العديد من التقلبات الجوية التي تستدعي بعض الرعاية الذاتية للوقاية من العدوى والأمراض، عن طريق تعزيز جهاز المناعة لدينا، وهناك بعض المشروبات البسيطة لتعزيز المناعة وطرد السموم من الجسم، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

مشروب الكركم لتعزيز المناعة

وجود مركب يسمى الكركمين في الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات، مما يجعله مفيدًا للصحة، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث يمكن أن تساعد إضافة القليل من الكركم إلى الحليب في علاج آلام المفاصل والجسم والتهاب العضلات، بجانب خصائصه المضادة للأكسدة التي تعزز المناعة وتساعد في الشفاء عن طريق إصلاح تلف الخلايا.

لعمل شاي كركم بسيط، أضف قليلًا من الكركم إلى الماء المغلي مع الزنجبيل وأضف القليل من العسل.



عصير التفاح مع التمر وبذور الشيا

عصير التفاح مع التمر وبذور الشيا

لصنع هذا المشروب، خذ تفاحة واحدة مقطعة إلى مكعبات مع 3 حبات من التمر منزوع النوى منقوعة في الحليب، 3 حبات لوز وامزجهم معًا، ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا المنقوعة، هذا المشروب الغني بالحديد والألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات مفيدًا لتعزيز صحة الأمعاء والتمثيل الغذائي.



عصير السبانخ مع الافوكادو

عصير السبانخ والأفوكادو

لصنع هذا العصير المضاد للأكسدة وغنى بالألياف والفيتامينات والحديد في المنزل، قم بخلط 1 كوب من أوراق السبانخ مع نصف أفوكادو، واخلطها جيدًا وأضف نصف ليمونة مع الملح الصخري والفلفل الأسود، لن يمنحك هذا المشروب العناصر الغذائية فحسب، بل سيعزز مناعتك، ويجدد الخلايا ويُحسن الدورة الدموية.



شاى البنجر

شاي البنجر

تساعد المعادن والألياف والخصائص المضادة للأكسدة في البنجر في تعزيز المناعة، كما أن اندماجها مع الفلفل الأسود وعصير الليمون والزنجبيل لن يساعد فقط في بناء المقاومة ضد الحساسية الموسمية والبرد والسعال والحمى، بل سيساعد الجسم على التعامل مع برودة العظام عن طريق زيادة مستويات الهيموجلوبين.



عصير املا

عصير املا

غني بالأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، يساعد عصير أملا في تحسين مستويات الكوليسترول في الجسم، وطرد السموم من كما يحسن وظائف الكبد وتحسين عملية التمثيل الغذائي ويساعد في إنقاص الوزن بشكل أسرع.