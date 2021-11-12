شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء إضافة جوزة الطيب للأطفال فى الشتاء.. تعالج نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جوزة الطيب لها خصائص قوية مضادة للبكتيريا وتساعد على تعزيز جهاز المناعة، يقال إنها غنى بالألياف الغذائية وبالتالى تحافظ على صحة الجهاز الهضمى، كما أنه غنى بمضادات الأكسدة والالتهابات أيضًا، وإذا تمت إضافة جوزة الطيب للنظام الغذائى للأطفال خاصة فى فصل الشتاء، يمكن أن تساعدهم على النوم جيدًا وكذلك علاج نزلات البرد والسعال وغيرها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. الفوائد الصحية لجوزة الطيب بالنسبة للأطفال تعالج البرد والسعال

توفر جوزة الطيب الدفء للأطفال الرضع ويتم تقديمها لهم فى شكل مسحوق، حيث يمكنك وضع رشة من مسحوق جوزة الطيب فى فم الطفل أو حتى إضافتها للأطعمة الصلبة، سيعزز ذلك مناعة ويعالج نزلات البرد والسعال بسهولة.

تساعد الطفل على النوم جيدًا

جوزة الطيب تريح عقل الأطفال الصغار وتجعلهم هادئين، ما يساعد الطفل على النوم بسلام، حتى أن هناك اقتراح للأمهات الجدد بخلط كمية قليلة من هذه التوابل فى حليب الثدى لزيادة قيمتها الغذائية، يمكن لأولئك الذين يعطون حليب البقر لأطفالهم أيضًا مزج هذه التوابل معه.

الوقاية من مشاكل المعدة

من المعروف أن الأطفال يعانون من مشاكل المعدة من المغص أو الغازات، ولتهدئة هذه المشكلة، يجب إعطاء القليل من جوزة الطيب للأطفال لتهدئة المعدة.

تعالج عسر الهضم

يعانى الأطفال من ضعف في الجهاز الهضمي، ما يؤدى عند بداية تناولهم الأطعمة الصلبة إلى عسر الهضم والإسهال وحتى آلام المعدة، فقط أعطيه هذه التوابل بكميات قليلة لعلاج هذه المشكلة.