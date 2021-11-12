أمراض غير متوقعة اكتشفيها في 20 ثانية .. تعرفي كيف!

بيروت - نادين محمد -

تكشف قدماك الكثير عن مشاكل صحتك، فيمكنك بمجرد نظرة مدتها 20 ثانية على قدميك تشخيص العديد من الأمراض.

إليك بعض مشاكل القدم الشائعة إذا واجهت مثل هذه المشكلة، فيجب استشارة الطبيب لاستبعاد أي مضاعفات صحية خطيرة.

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يمكن أن تكون مشاكل القدم التي لا يمكن حلها بسهولة علامة على العديد من الأمراض غير المتوقعة.

في ما يلي وفقاً بعض مشاكل القدم التي قد تكون علامة تحذير للعديد من الأمراض التي ينبغي عدم تجاهلها.

- آلام الكعب

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آلام الكعب

الشعور بألم شديد عند الاستيقاظ والضغط على قدمك قد يكون بسبب التهاب المفاصل والتمارين المفرطة والأحذية غير الملائمة.

قد تشمل الأسباب الأخرى النتوءات العظمية في أسفل الكعب أو التهابات العظام أو الأورام أو الكسور.

- تورم القدمين

قد تشير القدم المتورمة إلى حالة طبية خطيرة. قد يكون سبب هذه الحالة هو ضعف الدورة الدموية أو مشاكل في الجهاز الليمفاوي أو جلطة دموية.

يمكن أن تتسبب اضطرابات الغدة الدرقية أو الكلى أيضاً في حدوث تورم. يجب مراجعة الطبيب إذا كنت تعاني/تعانين من تورم مستمر في القدم.

-الإحساس بحرقة في القدمين

الإحساس بالحرقان في القدمين شائع لدى مرضى السكر الذين يعانون من تلف الأعصاب الطرفية. يمكن أن يكون أيضاً بسبب نقص فيتامين ب وقصور الغدة الدرقية.

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- حكة في القدمين

يشير الجلد المتقشر والحكة إلى قدم الرياضي، وهي عدوى فطرية شائعة. قد تنجم الحكة أيضاً عن تفاعل مع المواد الكيميائية أو منتجات العناية بالبشرة، والمعروفة باسم التهاب الجلد التماسي. إذا كان جلد قدمك المصابة بالحكة سميكاً ومتقشراً، فقد تكون مصاباً بالصدفية، وهو رد فعل مفرط لجهاز المناعة لديك.

- تشنجات القدم

يمكن أن يكون الألم الحاد والمفاجئ في القدم مؤشراً على تشنج أو تقلص عضلي يمكن أن يستمر لعدة دقائق.

الإرهاق والتعب العضلي من الأسباب الشائعة. قد يحدث أيضاً بسبب ضعف الدورة الدموية أو الجفاف أو عدم توازن البوتاسيوم أو المغنيسيوم أو الكالسيوم أو فيتامين د في الجسم.

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تشنجات القدم

قد تلعب التغيرات في مستويات الهرمونات أثناء الحمل أو اضطرابات الغدة الدرقية دوراً أيضاً.

-بقع داكنة

يمكن أن يتطور الورم الميلانيني، وهو أخطر أشكال سرطان الجلد، في المناطق التي لا تتعرض بانتظام لأشعة الشمس.

يمكن العثور على سرطان الجلد تحت الظفر، وقد يظهر على شكل بقعة سوداء.

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بقع داكنة