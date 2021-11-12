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القاهرة - سامية سيد - الشيكولاتة الداكنة أفضل أنواع الشيكولاتة التي لها فوائد صحية عديدة، فهي واحدة من أفضل مصادر مضادات الأكسدة، وتصنع من بذور شجرة الكاكاو، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ومليئة بالعناصر الغذائية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الشيكولاتة الداكنة لصحتك، بحسب موقع "ecowatch".

الشيكولاته الداكنة.. كنز من الفوائد لصحتك

1. مصدر لمضادات الأكسدة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات عضوية نشطة عندما تكون في الجسم وتعمل كمضادات للأكسدة - خاصة الفلافانول والبوليفينول والكاتيكين.

يحتوي الكاكاو على أعلى مستويات قدرة امتصاص الأكسجين الجذري، والتي تقيس نشاط مضادات الأكسدة.

2. يساعد على التدفق الصحي للدم والضغط

يمكن أن تساعد مركبات الفلافانول في الشيكولاتة الداكنة على تدفق الدم بشكل صحي عن طريق تحفيز بطانة الشرايين وإنتاج أكسيد النيتريك، الذي يرسل إشارات لجعل الشرايين تسترخي هذه الشرايين المسترخية تقلل من مقاومة تدفق الدم مما يقلل ضغط الدم بشكل طبيعي.

3. قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

عندما يتأكسد الكوليسترول، يمكن أن يستقر في الشرايين ويسبب في النهاية أمراض القلب تحمي المركبات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة الجسم من هذه الأكسدة.

وجدت إحدى الدراسات أن الكاكاو يقلل من خطر الوفاة من أمراض القلب بنسبة 50 % على مدى 15 عامًا.

وأظهرت دراسة منفصلة أن تناول الشوكولاتة الداكنة مرتين في الأسبوع يخفض الترسبات الكلسية في الشرايين بنسبة 32٪.

وتناولها أكثر من خمس مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 57 %، يمكن أن يساعد مزجه مع اللوز بشكل أكبر من حيث تحسين مستويات الكوليسترول السيئ.

4. يمكن أن تساعد في منع السكتة الدماغية والسكري

أظهرت دراسة أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتم العثور على الشيكولاته لزيادة مقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تحدد تطور مرض السكري كما أنه يرفع من وظيفة البطانة مما يساعد في الحفاظ على صحة الشرايين وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

5. تقلل من مستويات الكولسترول السيئ

فيما يتعلق بالفوائد الصحية الأخرى ، فإن خفض مستوى الكوليسترول السيئ يعد تحسينًا للصحة من تلقاء نفسه. يتفاعل الكوليسترول السيئ مع الجذور الحرة ويصبح قادرًا على إتلاف الأنسجة الطبيعية مثل بطانات الشرايين.

عندما تدخل مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو إلى مجرى الدم، فإنها تحمي البروتينات الدهنية في الجسم من الأكسدة.

6. تحسن وظيفة الدماغ

أظهرت دراسة أن تناول الشوكولاتة الداكنة لمدة خمسة أيام يحسن تدفق الدم إلى المخ، بمرور الوقت ، يمكن للكاكاو تحسين الوظيفة الإدراكية وحتى تحسين الطلاقة اللفظية لدى كبار السن الذين يعانون من إعاقات طفيفة. يمكن أن تُعزى التأثيرات قصيرة المدى للكاكاو على وظائف المخ إلى منشطاته، مثل الكافيين والثيوبرومين.

7. قد تساعد في منع الاكتئاب

يمكن أن يسبب الثيوبرومين الموجود في الشيكولاتة الداكنة ارتفاعًا حادًا في الطاقة، لكن الأنداميد الموجود في الشوكولاتة يعمل لتحسين المزاج على المدى الطويل.

مادة كيميائية أخرى تساعد على تحسين الحالة المزاجية هي الفينيثيلامين والتي توجد أيضًا في الشوكولاتة الداكنة يستقلب الجسم هذا إلى السيروتونين والذي ينظم الحالة المزاجية.

8. مليئة بالعناصر الغذائية

تحتوي الشيكولاتة الداكنة على مستوى جيد من الألياف القابلة للذوبان للمساعدة في الهضم ، وثلثي احتياجاتك اليومية من الحديد ، وأكثر من نصف ما تتناوله من المغنيسيوم ، وسوف يلبي تقريبًا جميع احتياجاتك من المنغنيز والنحاس.

كما أنها مليئة بالزنك والفوسفور والسيلينيوم والبوتاسيوم. وبينما تحتوي الشوكولاتة على كمية لا بأس بها من الدهون ، فإن دهونها صحية في الغالب، وتتكون من حمض الأوليك.