شكرا لقرائتكم خبر عن عادات صحية للوقاية من الأمراض.. منها الأكل الصحى والإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أن هناك عادات في نمط الحياة يمكن القيام بها لحياة خالية من الأمراض المزمنة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

تعتبر القرارات التي تتخذها في حياتك تحدد بشكل كبير متوسط ​​العمر المتوقع لديك من خلال توفير حاجز ضد الإصابة بالأمراض المزمنة، حيث سعى الباحثون في دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى تحديد القرارات الأكثر ملاءمة لحياة خالية من الأمراض.

توصل الباحثون في هذه الدراسة إلى أن هناك خمسة عوامل مرتبطة بنمط الحياة لها تؤثر بشدة على متوسط ​​العمر المتوقع وعيش حياة صحية خالية من الأمراض، وهى الإقلاع عن التدخين، وأن يتراوح مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 18.5 إلى 24.9، والقيام بالنشاط بدني معتدل إلى قوي، واتباع نظام غذائى صحى.

فحص الباحثون الصلة بين الالتزام بعوامل نمط الحياة هذه ومتوسط ​​العمر المتوقع الخالي من الأمراض المزمنة مثل داء السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وغيرها.

وخلص الباحثون في الدراسة إلى أن الالتزام بنمط حياة صحي في منتصف العمر مرتبط بعمر افتراضي أطول خالٍ من الأمراض المزمنة الرئيسية.

ويعمل النشاط البدنى المعتدل على زيادة معدل ضربات قلبك ويجعلك تتنفس بشكل أسرع وتشعر بالدفء، ولعل أبرز الأمثلة على الأنشطة البدنية المعتدلة، المشي السريع والتمارين الرياضية المائية وركوب الدراجات والرقص.

من جانبها، تقول هيئة الصحة البريطانية (NHS) إن ممارسة نشاط قوى لمدة 75 دقيقة يمكن أن يعطيك فوائد صحية مماثلة لـ150 دقيقة من النشاط المعتدل، ولعل أبرز الأمثلة على الأنشطة القوية، الركض أو الجري والسباحة بسرعة وركوب الدراجة وصعود السلالم وممارسة الرياضة مثل كرة القدم وحبل النط والأيروبيكس.