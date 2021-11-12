شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عدوى الحزام النارى.. هل ضعف المناعة يزيد خطر الإصابة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحزام النارى أو القوباء المنطقية هي عدوى فيروسية تسبب طفح جلدي مؤلم، على الرغم من أن القوباء المنطقية يمكن أن تحدث في أي مكان من جسمك، إلا أنها تظهر غالبًا على شكل شريط واحد من البثور، تلتف حول الجانب الأيسر أو الأيمن من الجذع، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الحزام النارى، وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س:ما هو الحزام النارى؟

يحدث الحزام النارى بسبب فيروس الحماق النطاقي وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء، بعد إصابتك بجدري الماء، يكون الفيروس غير نشط في الأنسجة العصبية بالقرب من الحبل الشوكي والدماغ، وبعد سنوات، قد ينشط الفيروس كالهربس النطاقي.

س: ما هى أعراض الحزام النارى؟

-ألم أو حرقة أو تنميل أو وخز.

-طفح جلدي أحمر يبدأ بعد أيام قليلة من الألم.

-بثور مملوءة بالسوائل تنفتح وتتقشر.

-حمى.

-صداع الرأس.

-الحساسية للضوء.

- التعب والإرهاق.

س:ما هى أسباب الحزام النارى؟

يحدث الحزام النارى بسبب فيروس الحماق النطاقي - وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء، قد يصاب أي شخص مصاب بالجدري المائي بالهربس النطاقي. بعد أن تتعافى من جدري الماء ، يدخل الفيروس إلى جهازك العصبي ويبقى كامنًا لسنوات.

في النهاية ، قد يعيد تنشيطه ويسافر عبر المسارات العصبية إلى جلدك ، مما ينتج عنه الهربس النطاقي، ولكن، ليس كل من أصيب بجدري الماء سيصاب بالهربس النطاقي.

السبب غير واضح ولكن قد يكون ذلك بسبب انخفاض المناعة ضد العدوى مع تقدمك في السن، ويعد الهربس النطاقي أكثر شيوعًا عند كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

س: ما هى عوامل الخطر التى تزيد خطر الإصابة بالحزام الناري وهل ضعف المناعة يزيد خطر الإصابة ؟

-أن يكون عمرك أكبر من 50 عامًا، ويزداد الخطر مع تقدم العمر.

-الإصابة بأمراض معينة، يمكن أن تزيد الأمراض التي تضعف جهاز المناعة لديك ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والسرطان ، من خطر الإصابة بالهربس النطاقي.

-الخضوع لعلاجات السرطان، يمكن أن يقلل الإشعاع أو العلاج الكيميائي من مقاومتك للأمراض وقد يحفز الهربس النطاقي.

س: هل الحزام النارى مرض معدي؟

يمكن لأي شخص مصاب بالهربس النطاقي أن ينقل فيروس الحماق النطاقي إلى أي شخص غير محصن ضد جدري الماء، و يحدث هذا عادة من خلال الاتصال المباشر مع القروح المفتوحة لطفح الهربس النطاقي، بمجرد الإصابة بالعدوى ، سيصاب الشخص بجدري الماء، وليس القوباء المنطقية.